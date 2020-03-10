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10:18 (мск), источник: Ведомости

Торги на Московской бирже начались с обвала рубля

Курс евро подскочил до 81,8 рубля, а доллар — до 72,13.

ЦБ: $ 67.5175   +1.33 € 75.8424   +2.16 ММВБ: $ 71.9200   +3.35 € 81.6150   +4.11
Источник: Reuters

Рубль на открытии торгов на Московской бирже ослабевает. Первые сделки по доллару прошли на уровне 72,25 руб., что на выше уровня закрытия в пятницу на 3,68 руб. Первые сделки по евро прошли на уровне 81,89 руб. (выше на 4,39 руб. уровня закрытия). К 10.05 мск за доллар давали 72,13 руб. За евро — 81,87 руб.

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Накануне, когда Московская биржа была закрыта из-за праздников, распродажи прошли и на других мировых площадках. Индекс S&P500 упал на 7,6%, панъевропейский Euro Stoxx 600 — на 7,5%, японский Nikkei — 5,1% (но во вторник прибавил 0,85%). Депозитарные расписки «Роснефти» на Лондонской бирже потеряли 21,43%, «Лукойла» — 22,13%, «Татнефти» — 20,14%, «Сургутнефтегаза» — 19,18%. Бумаги Сбербанка подешевели на 18,01%, «Газпрома» — на 17%.

Причиной падения стал развал сделки ОПЕК+ о сокращении добычи. Переговоры стран — экспортеров нефти 6 марта завершились провалом, сторонам не удалось договориться о продлении или заключении нового соглашения с Россией. Cделка перестанет действовать с 1 апреля. В выходные Саудовская Аравия ввела скидки для всех клиентов, покупающих у нее нефть, и объявила о наращивании добычи. В результате нефть Brent в понедельник подешевела на 30% еще на открытии. К концу дня котировки скорректировались до $34,36 (-24%).м.

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