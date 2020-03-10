10:18 (мск), источник: Ведомости
Торги на Московской бирже начались с обвала рубля
Курс евро подскочил до 81,8 рубля, а доллар — до 72,13.
Рубль на открытии торгов на Московской бирже ослабевает. Первые сделки по доллару прошли на уровне 72,25 руб., что на выше уровня закрытия в пятницу на 3,68 руб. Первые сделки по евро прошли на уровне 81,89 руб. (выше на 4,39 руб. уровня закрытия). К 10.05 мск за доллар давали 72,13 руб. За евро — 81,87 руб.
Рынок акций открылся обвалом индексов Мосбиржи и РТС на 10−10,9%.
Накануне, когда Московская биржа была закрыта
Причиной падения стал развал сделки ОПЕК+ о сокращении добычи. Переговоры стран — экспортеров нефти 6 марта завершились провалом, сторонам не удалось договориться о продлении или заключении нового соглашения с Россией. Cделка перестанет действовать с 1 апреля. В выходные Саудовская Аравия ввела скидки для всех клиентов, покупающих у нее нефть, и объявила о наращивании добычи. В результате нефть Brent в понедельник подешевела на 30% еще на открытии. К концу дня котировки скорректировались до $34,36 (-24%).м.