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12:30 (мск), источник: ТАСС

Крупнейшие падения курса рубля

В 1990-е годы дневное падение российской национальной валюты к доллару на 10% и более регистрировалось 21 раз.

ЦБ: $ 67.5175   +1.33 € 75.8424   +2.16 ММВБ: $ 71.7550   +3.18 € 81.3800   +3.87
Источник: AP 2020

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 марта 2020 года курс доллара США к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос на 6,4% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 72,99 рубля. Курс евро подскочил на 9,7%, достигнув 85 рублей. По итогам двух часов торгов доллар — на уровне 72,1 рубля, а евро — 81,8 рубля.

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ТАСС рассказывает о крупнейших дневных скачках курса рубля в современной истории. В 1990-е годы дневное падение российской национальной валюты к доллару на 10% и более регистрировалось 21 раз, на 20% и более — шесть раз. В 2000-е годы падений более чем на 10% не было даже во время мирового финансового кризиса 2008−2009 годов. В 2010-е годы рубль падал более чем на 10% дважды.

Введение свободного курса в 1992 году — падение в 223 раза

1 июля 1992 года Банк России (ЦБ РФ) ввел свободный курс рубля. Сразу после этого официальный курс доллара, который с советских времен был искусственно занижен и составлял на тот момент 56 копеек, был резко поднят до биржевого — 125 рублей.

«Черный вторник» 1994 года — падение на 38,5%

11 октября 1994 года на Московской межбанковской валютной бирже курс рубля к доллару упал на 38,5% с 2833 рублей до 3926 рублей. Уже через день после интервенций ЦБ РФ курс национальной валюты практически отыграл все падение — до 2994 рублей. «Черный вторник» привел к резкому росту инфляции — в октябре она подскочила с 8% до 15% и нанесла серьезный ущерб курсу реформ.

Для расследования причин падения курса была сформирована специальная госкомиссия, которая выяснила, что причины резкого падения в основном были спекулятивными и произошли из-за действий крупных коммерческих банков.

Из-за резкого падения курса президент РФ Борис Ельцин 12 октября отправил в отставку и.о. министра финансов РФ Сергея Дубинина, 18 октября — председателя ЦБ РФ Виктора Геращенко.

Дефолт 1998 года — несколько дневных падений до 29,6%

17 августа 1998 года в России был объявлен технический дефолт по основным видам государственных долговых обязательств. Одновременно правительство отказалось от удержания фиксированного курса рубля по отношению к доллару и объявило о переходе к плавающему курсу в рамках нового «валютного коридора», границы которого были резко расширены.

Экономическому кризису и обесцениванию российской валюты способствовали искусственное завышение курса рубля в целях сокращения инфляции и кризис в странах Юго-Восточной Азии.
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Также резко упали мировые цены на энергоносители, которые составляли значительную часть российского экспорта. С 18 августа по 9 сентября доллар вырос по отношению к рублю в 3,2 раза: с 6,50 до 20,83 рубля, после чего последовало кратковременное укрепление до 8,67 рубля. 23 августа президент РФ Борис Ельцин подписал указ об отставке премьер-министра РФ Сергея Кириенко, 11 сентября покинул свой пост глава ЦБ Сергей Дубинин. До конца года было зафиксировано еще несколько резких скачков курса доллара: 17 сентября (на 29,55%, с 9,61 до 12,45 рубля), 18 сентября (на 17,27%, до 14,6 рубля), 17 октября (на 14,38%, с 13,56 до 15,51 рубля).

Конституционная реформа 1993 года — 25,39%

23 сентября 1993 года официальный курс рубля упал на 25,39% по отношению к доллару, который вырос с 1036 до 1299 рублей. Возник ажиотажный спрос на валюту. Эксперты объясняли ситуацию в первую очередь политической нестабильностью — 21 сентября президент РФ Борис Ельцин подписал указ о поэтапной конституционной реформе в РФ, в соответствии с которой Съезд народных депутатов и Верховный совет должны были прекратить свою деятельность.

Падение в августе 1992 года — 21,9%

27 августа 1992 года официальный курс рубля упал по отношению к доллару на 21,95% — с 168,1 до 205 рублей за доллар. И.о. председателя Банка России Виктор Геращенко объяснил произошедшее превышением спроса над предложением валюты. В качестве причин также называли высокие инфляционные ожидания коммерческих банков и населения, повышение закупочных цен на основные сельхозпродукты, увеличение бюджетных расходов, рост долговых обязательств предприятий.

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Падение в октябре 1992 года — 21,6%

1 октября 1992 года произошло очередное повышение курса доллара, который вырос на 21,6% — с 254 до 309 рублей. Биржевые эксперты отмечали, что волна ажиотажного спроса на доллары была связана с инфляционными процессами в российской экономике.

Кризис на валютном рынке 2014−2015 годов — падение на бирже на 48%

В 2014 году серьезное давление на рубль оказывали беспорядки и последующий государственный переворот на Украине, а затем — санкции, введенные против России США и другими странами. С осени основную роль в падении курса рубля стало играть сокращение цены на нефть: с $107 за баррель нефти марки Brent в августе 2014 года до $60 в декабре. Критическая ситуация на рынке сложилась 15 декабря 2014 года. На фоне дешевеющей нефти основным фактором, способствовавшим девальвации рубля, стал ажиотажный спрос на валюту. Решения ЦБ РФ о подъеме ключевой ставки (до 17% годовых) немедленного действия не оказали.

16 декабря курсы валют на бирже резко подскочили: доллар достигал 80 рублей (рост на 48%), евро — 100 рублей (38%). При этом официальный курс на 17 декабря был поднят до 61,15 рубля (рост на 10,86%), а евро — до 76,15 рубля (11,08%).

Второе крупное падение в тот период было зафиксировано 12 января 2015 года, в первый день после окончания новогодних каникул. Из-за продолжавшегося падения стоимости нефти на мировом рынке ЦБ зафиксировал на 13 января курс доллара на отметке 62,73 рубля (11,53%), евро — 74,35 рубля (8,74%).

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