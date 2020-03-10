12:30 (мск), источник: ТАСС
Крупнейшие падения курса рубля
В 1990-е годы дневное падение российской национальной валюты к доллару на 10% и более регистрировалось 21 раз.
ТАСС рассказывает о крупнейших дневных скачках курса рубля в современной истории. В 1990-е годы дневное падение российской национальной валюты к доллару на 10% и более регистрировалось 21 раз, на 20% и более — шесть раз. В 2000-е годы падений более чем на 10% не было даже во время мирового финансового кризиса 2008−2009 годов. В 2010-е годы рубль падал более чем на 10% дважды.
1 июля 1992 года Банк России (ЦБ РФ) ввел свободный курс рубля. Сразу после этого официальный курс доллара, который с советских времен был искусственно занижен и составлял на тот момент 56 копеек, был резко поднят до биржевого — 125 рублей.
11 октября 1994 года на Московской межбанковской валютной бирже курс рубля к доллару упал на 38,5% с 2833 рублей до 3926 рублей. Уже через день после интервенций ЦБ РФ курс национальной валюты практически отыграл все падение — до 2994 рублей. «Черный вторник» привел к резкому росту инфляции — в октябре она подскочила с 8% до 15% и нанесла серьезный ущерб курсу реформ.
17 августа 1998 года в России был объявлен технический дефолт по основным видам государственных долговых обязательств. Одновременно правительство отказалось от удержания фиксированного курса рубля по отношению к доллару и объявило о переходе к плавающему курсу в рамках нового «валютного коридора», границы которого были резко расширены.
Также резко упали мировые цены на энергоносители, которые составляли значительную часть российского экспорта. С 18 августа по 9 сентября доллар вырос по отношению к рублю в 3,2 раза: с 6,50 до 20,83 рубля, после чего последовало кратковременное укрепление до 8,67 рубля. 23 августа президент РФ Борис Ельцин подписал указ об отставке
23 сентября 1993 года официальный курс рубля упал на 25,39% по отношению к доллару, который вырос с 1036 до 1299 рублей. Возник ажиотажный спрос на валюту. Эксперты объясняли ситуацию в первую очередь политической нестабильностью — 21 сентября президент РФ Борис Ельцин подписал указ о поэтапной конституционной реформе в РФ, в соответствии с которой Съезд народных депутатов и Верховный совет должны были прекратить свою деятельность.
27 августа 1992 года официальный курс рубля упал по отношению к доллару на 21,95% — с 168,1 до 205 рублей за доллар. И.о. председателя Банка России Виктор Геращенко объяснил произошедшее превышением спроса над предложением валюты. В качестве причин также называли высокие инфляционные ожидания коммерческих банков и населения, повышение закупочных цен на основные сельхозпродукты, увеличение бюджетных расходов, рост долговых обязательств предприятий.
1 октября 1992 года произошло очередное повышение курса доллара, который вырос на 21,6% — с 254 до 309 рублей. Биржевые эксперты отмечали, что волна ажиотажного спроса на доллары была связана с инфляционными процессами в российской экономике.
В 2014 году серьезное давление на рубль оказывали беспорядки и последующий государственный переворот на Украине, а затем — санкции, введенные против России США и другими странами. С осени основную роль в падении курса рубля стало играть сокращение цены на нефть: с $107 за баррель нефти марки Brent в августе 2014 года до $60 в декабре. Критическая ситуация на рынке сложилась 15 декабря 2014 года. На фоне дешевеющей нефти основным фактором, способствовавшим девальвации рубля, стал ажиотажный спрос на валюту. Решения ЦБ РФ о подъеме ключевой ставки (до 17% годовых) немедленного действия не оказали.
Второе крупное падение в тот период было зафиксировано 12 января 2015 года, в первый день после окончания новогодних каникул.