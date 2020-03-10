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17:26 (мск), источник: Forbes

Российские миллиардеры обеднели на $8,8 млрд из-за обвала на рынках

Обвал на мировых рынках ударил не только по простым россиянам, ослабив рубль, но и по героям списка Forbes — почти все они стали беднее. Исключение составил только сенатор от Дагестана Сулейман Керимов.

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Источник: РИА "Новости"

Обвальное падение нефтяных котировок и последовавшее за этим бегство инвесторов из российских активов ударило не только по курсу рубля, но и по состоянию российских миллиардеров. Суммарно отечественные бизнесмены, чьи состояния оцениваются минимум в $1 млрд (таких сейчас 97 человек), потеряли $8,81 млрд, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time.

Лидерами падения стали совладельцы крупнейшей частной нефтяной компании России «Лукойл» Вагит Алекперов и Леонид Федун. По состоянию на 11:00 мск они потеряли $2,1 млрд и $904 млн соответственно, сейчас их состояния оцениваются в $19,9 и $8,3 млрд.

Другие бизнесмены из первой десятки богатейших россиян также понесли значительные потери.
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Глава «Норникеля» Владимир Потанин потерял $613 млн, его состояние сократилось до $25,9 млрд. Бенефициары «Новатэка» Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко потеряли $607 млн и $594 млн соответственно, совладелец UC Rusal Олег Дерипаска — $528 млн, совладельцы «Альфа-Групп» Михаил Фридман и Герман Хан — $472 млн и $302 млн.

Единственный среди 10 богатейших россиян, кто не только не обеднел, но даже разбогател — сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, чья семья контролирует крупнейшего российского золотодобытчика «Полюс». Котировки принадлежащей ему компании после открытия торгов на Московской бирже 10 марта прибавили почти 4% и теперь торгуются на уровне 9239,5 рубля за бумагу (по состоянию на 11:45 мск). Причина этого проста — в условиях турбулентности на сырьевом рынке инвесторы «перекладываются» в защитные активы, в том числе в золото.

Российская валюта обвалилась на международном валютном рынке 9 марта и продолжила падение после открытия Московской биржи 10 марта. Падение рубля последовало за падением нефтяных котировок: нефть марки Brent сейчас торгуется на уровне $34 за баррель, что примерно на четверть ниже цен 6 марта. Курс доллара составляет 71,9 рубля, курс евро — 81,9 рубля (по состоянию на 11:00 мск).

Причиной падения нефтяных котировок стал разрыв соглашения между Россией и ОПЕК. Стороны не смогли договориться о сокращении добычи сырья, и Саудовская Аравия объявила, что будет не снижать, а наращивать добычу.

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