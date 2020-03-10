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Крупнейшие падения курса рубляВ 1990-е годы дневное падение российской национальной валюты к доллару на 10% и более регистрировалось 21 раз
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20:20 (мск), источник: Ведомости

Россияне пытаются заработать на обвале рубля

В российских банках во вторник, 10 марта, выросло число операций по обмену иностранной валюты на рубли.

ЦБ: $ 72.0208   +4.50 € 81.8588   +6.02 ММВБ: $ 71.7375   +3.17 € 81.1750   +3.67
Источник: РИА "Новости"

Население понесло в отделения и обменники банков доллары и евро в надежде заработать на ослаблении курса рубля, рассказали «Ведомостям» представители некоторых крупных банков. Активно меняют иностранную валюту на российскую клиенты и в интернет-банках и мобильных приложениях.

Менять доллары на рубли россияне начали еще в минувшие выходные, отмечают банкиры. Например, с ростом таких операций в праздничные дни столкнулся «МТС банк», рассказывает начальник управления валютных операций банка Олег Кочетков. В первый рабочий день продавать валюту банкам население стало еще активнее.

Сейчас банк покупает у клиентов валюты больше в 2−2,2 раза, чем продает.
Константин Кочергин
директор казначейства банка «Восточный»
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В банке «Санкт-Петербург» число обменных операций по сравнению с прошлой неделей выросло на 15% в отделениях, на 30% — в онлайн-каналах, сообщает пресс-служба. В отделениях не было четко выраженной тенденции, а в цифровых каналах превалировала продажа валюты населением, утверждает представитель «Санкт-Петербурга»: «Клиенты избавляются от дорогой валюты и переходят в рубль».

Больше всего продаж приходится на евро, но средние суммы, с которыми приходят клиенты в отделения, невелики, делятся собеседники «Ведомостей». Например, в отделениях банка «Санкт-Петербург» она не превышает 1000 евро. «Средний чек валютно-обменной операции в мобильном приложении выше в разы, поскольку здесь больше клиентов сегмента private», — говорит представитель банка. Какими суммами оперируют состоятельные клиенты, банкиры не раскрывают.

Что касается спроса на валюту со стороны населения, то ситуация в банках отличается. В «МТС банке», «Восточном», банке «Санкт-Петербург» число операций по обмену рубля на иностранные валюты населением упало по сравнению с тем же периодом в предыдущие рабочие дни, сообщили их представители. А УБРиР, например, 10 марта отметил рост числа покупок долларов и евро на 122% и 221% соответственно. Трехкратный рост числа покупок иностранной валюты в течение дня заметил и «Абсолют банк». «Клиенты как покупают, так и продают валюту. Мы не видим ярко выраженной однонаправленной динамики», — говорит руководитель управления банковских продуктов казначейства и партнерских проектов Ситибанка Дмитрий Емелин. Средний чек таких операций банкиры не называют.

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Рост покупок населением долларов и евро зафиксировал также Промсвязьбанк, сообщил его представитель.

Сбербанк, ВТБ, МКБ и «Русский стандарт» сегодня повышенного спроса на валюты не наблюдают, но необходимый запас наличных долларов и евро «для обеспечения потребностей клиентов» подготовили, сообщили их пресс-службы.

«В России сложилось устойчивое мнение: буквально в любой непонятной ситуации скупай валюту. Поэтому на фоне сообщений о том, что евро и доллар растут по отношению к рублю, многие поспешили в обменники, желая заработать на растущем курсе, ожидая, что рубль продолжит снижаться», — объясняет ситуацию операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов. Россияне помнят опыт 2014 и 2016 гг., нефть по $25 за баррель, падением рубля их не удивишь, и многие пытаются на этом заработать, соглашается независимый финансовый эксперт Наталья Смирнова:

Если продать валюту по текущим рыночным ценам, то можно заработать, весь вопрос — в объемах. Приличную прибавку можно получить, лишь оперируя суммой от $10 000−15 000.

Многие граждане совершают такие покупки уже после обратной коррекции рынка, что может даже привести к финансовым потерям, сетует Зотов.

Утром, 10 марта, торги на Московской бирже начались с обвала рубля. Курс доллара подскочил на 3,68 руб. до 72,13 руб./$, евро — на 4,39 руб. до 81,89 руб. Падение рубля и индексов произошло после провала сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+. 6 марта страны — экспортеры нефти не смогли договориться о продлении или заключении нового соглашения с Россией. По состоянию на 17.15 мск рубль немного укрепился, курс доллара составил 71,55 руб., евро — 81,30 руб.

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