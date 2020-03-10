19:21 (мск), источник: Коммерсантъ
Лекарствам и алкоголю грозит подорожание
Цены на эти товары могут вырасти
Падение курса рубля может обернуться ростом цен на лекарства. По прогнозам участников рынка, в течение трех месяцев могут подорожать российские препараты, для которых используются зарубежные субстанции, и импортируемые лекарства примерно на 30%. Помимо этого, подорожать может и импортный алкоголь.
По прогнозам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, ожидать роста цен на лекарства можно в ближайшие
Проблема с субстанциями возникла
Рост закупочных цен на лекарства не исключают и в аптечных сетях. Так, по словам коммерческого директора ПАО «Аптечная сеть 36,6» Евгении Ламиной, стоимость препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых, цены на которые устанавливает государство, зависит от производителей и поставщиков. Рост курса валют, безусловно, повлияет на стоимость фармацевтического сырья и, как следствие, на цену препаратов, считает Ламина. Она также не исключает возможной дефектуры лекарств.
По словам гендиректора «Ладога Дистрибьюшен» (водка «Царская», виски Glen Moray и др.) Сергея Клюшкина, это станет возможным в случае, если падение рубля будет иметь долгосрочный характер. Товарные запасы компании позволят удерживать цены на прежнем уровне в течение не менее трех месяцев, отмечает Клюшкин. Рост стоимости, в свою очередь, не будет превышать изменения курса валют, уверяет он. Остальные участники алкогольного рынка, опрошенные «Ъ», более сдержаны в своих прогнозах.
Мария Котова