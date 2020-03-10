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19:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Лекарствам и алкоголю грозит подорожание

Цены на эти товары могут вырасти из-за падения рубля.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Падение курса рубля может обернуться ростом цен на лекарства. По прогнозам участников рынка, в течение трех месяцев могут подорожать российские препараты, для которых используются зарубежные субстанции, и импортируемые лекарства примерно на 30%. Помимо этого, подорожать может и импортный алкоголь.

По прогнозам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, ожидать роста цен на лекарства можно в ближайшие два-три месяца. Оценить динамику в настоящее время проблематично, говорит Беспалов. По его словам, это будет зависеть от того, на каком уровне утвердится курс рубля в новых макроэкономических реалиях, а также насколько подорожают китайские субстанции в результате возникшего дефицита.

Проблема с субстанциями возникла из-за распространения коронавирусной инфекции, выявленной в конце прошлого года в Китае. После вспышки эпидемии власти КНР продлили новогодние каникулы, а затем ввели карантин, приостановив работу ряда предприятий. В их числе были и фармкомпании, выпускающие субстанции. Из-за возникших перебоев российские производители лекарств могут оказаться вынуждены искать новых поставщиков субстанций, предупреждал на прошлой неделе министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, замена субстанций может привести к росту цен на препараты.

По прогнозам источника «Ъ» на фармацевтическом рынке, рост цен на лекарства может достигнуть 30%.
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Рост закупочных цен на лекарства не исключают и в аптечных сетях. Так, по словам коммерческого директора ПАО «Аптечная сеть 36,6» Евгении Ламиной, стоимость препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых, цены на которые устанавливает государство, зависит от производителей и поставщиков. Рост курса валют, безусловно, повлияет на стоимость фармацевтического сырья и, как следствие, на цену препаратов, считает Ламина. Она также не исключает возможной дефектуры лекарств.

Падение рубля может обернуться ростом цен и на импортную алкогольную продукцию.

По словам гендиректора «Ладога Дистрибьюшен» (водка «Царская», виски Glen Moray и др.) Сергея Клюшкина, это станет возможным в случае, если падение рубля будет иметь долгосрочный характер. Товарные запасы компании позволят удерживать цены на прежнем уровне в течение не менее трех месяцев, отмечает Клюшкин. Рост стоимости, в свою очередь, не будет превышать изменения курса валют, уверяет он. Остальные участники алкогольного рынка, опрошенные «Ъ», более сдержаны в своих прогнозах.

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Мария Котова

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