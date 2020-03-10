23:12 (мск), источник: Ведомости
АКРА объявило о начале финансового кризиса
Его индекс финансового стресса преодолел пороговое значение.
Индекс финансового стресса, рассчитываемый Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), указывает, что в России с высокой вероятностью начался финансовый кризис. 10 марта индекс ACRA FSI достиг 3,1 пункта, далеко выйдя за 2,5 пункта — границу перехода финансовой системы в состояние кризиса.
Методика FSI построена на оценке внешних проявлений стресса. Значения индекса выше 2,5 п. означают повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно являются свидетельством перехода в фазу кризиса, подчеркивает АКРА, приводя в пример начало 2016 г. Тогда ACRA FSI превышал критическую отметку и в течение непродолжительного периода составлял 2,6 п., но кризиса не последовало.
Вспышка коронавируса
Давление на сырьевые цены оказывает и новость о прекращении с 1 апреля действия сделки ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи.
В понедельник, 9 марта, стоимость нефти марки Brent рухнула на 30% и доходила до $31 за баррель. Это самое значительное дневное падение с 1991 г. По состоянию на 20.30 мск стоимость Brent скорректировалась до $37.
Во вторник, 10 марта, российская валюта потеряла около 5% к доллару и евро. К вечеру вторника доллар стоил 71,8 руб., что выше закрытия в пятницу на 3,27 руб. Евро торговался по 81,4 руб. (выше на 3,9 руб.). Индексы Мосбиржи и РТС закрылись в минусе — 8,1−13,0%. Сильнее всего дешевели акции нефтегазовых компаний: «Татнефти» (-19,5%), «Лукойла» (-18,6%), «Роснефти» (-16,9%).
В ответ на эти изменения 10 марта индекс ACRA FSI вырос относительно пятницы, 6 марта, на 2 п. — до 3,1 п. С 2006 г. столь резкие колебания ACRA FSI происходили лишь 12 раз — во время кризисов 2008, 2009 и 2014 гг. В декабре 2014 г. индекс достигал отметки в 7 п.
Негатив со стороны финансового сектора необязательно может транслироваться в экономические риски, так как зачастую оторван от ситуации в реальном секторе, зависимом от расходов бюджета, говорит аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. По расчетам банка, при снижении котировок Brent до $30 за баррель справедливый курс рубля составляет около 80 руб./$.
Если за счет мер ЦБ по продаже валюты удастся установить более низкий курс рубля, например 75 руб./$, то с учетом того, что наш бюджет и так построен на довольно низких нефтяных котировках ($42,4), образовавшийся дефицит вполне реально покрыть без сокращения госраcходов за cчет трат из ФНБ: это соответственно поддержит реальный сектор и темпы экономического роста.