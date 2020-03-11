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07:49 (мск), источник: Известия

Эксперты рассказали о влиянии нового курса рубля на розничные цены

Падение курса рубля, а также влияние коронавируса на экономику могу повысить стоимость ввозимых в Россию зарубежных товаров.

ЦБ: $ 72.0208   +4.50 € 81.8588   +6.02 ММВБ: $ 71.4025   +2.83 € 80.6125   +3.10
Источник: Известия

По мнению экспертов, опрошенных «Известиями», импортная продукция может подорожать в диапазоне от 10% до 35%. Вместе с тем, товары, которые выпускаются внутри страны международными компаниями, прибавят в цене не более 10%.

Согласно прогнозам специалистов, больше всего вырастет стоимость детских товаров, одежды и обувь, а также потребительской электроники, бытовой техники и фармацевтики.

Прогнозируется, что при сохранении текущего курса рубля на 10−15% могут подняться цены на жилье.

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Эксперты отмечают, что импортозамещение в России в целом дало результаты — особенно в сельхозпродукции, и благодаря этому инфляция не превысит целевого значения в 4%.

По большинству автобрендов можно ждать повышения цен в диапазоне 6−10%, рассказал «Известиям» аналитик «Финама» Алексей Коренев. По его слдовам, повышение будет касаться всех автомобилей, включая отечественную марку Lada. Ведь помимо использования импортных комплектующих российские автопроизводители используют зарубежное оборудование. Его нужно обслуживать, ремонтировать и заменять детали и компоненты, также приобретаемые за валюту.

Если договоренности ОПЕК+ не возобновятся в ближайшее время, а распространение вируса продолжится, то к концу года инфляция составит 5−6%, считает директор по аналитическому маркетингу Ак Барс Банка Руслан Селиванов.

Главным фактором ее роста станет падение рубля и последующее удорожание импортных товаров, подтвердил главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. Другим фактором повышения инфляции может стать рост тарифов ЖКХ, а также тарифов на транспорт и в целом цен на продукты, добавил эксперт.

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