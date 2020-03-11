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13:12 (мск), источник: Ведомости

Председатель ЕЦБ предупредила об угрозе масштабного экономического шока

Европа рискует повторить «сценарий, который знаком многим из нас по финансовому кризису 2008 г.», если страны не примут координированные меры по борьбе с распространением коронавируса, передает источник Bloomberg слова председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Она заявила это во время телефонного звонка с представителями руководства Евросоюза. ЕЦБ готов предпринять меры со своей стороны уже на этой неделе, отметила Лагард.

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Источник: AP 2020

Даже в худшем случае экономический шок будет кратковременным, отметила Лагард, но только при условии, что государства правильно и своевременно на него отреагируют. ЕЦБ ожидает от правительств стран Евросоюза мер, направленных на поддержку кредитования бизнеса в регионах, пострадавших от коронавируса.

Вспышка коронавируса нового типа случилась в конце 2019 г. К настоящему времени вирус зафиксирован у более чем 113 000 человек, в ходе болезни скончались 3809 человек, отмечает Всемирная организация здравоохранения. Италия больше других европейских стран пострадала от распространения коронавируса. К 10 марта департамент гражданской защиты Италии сообщал о 8514 подтвержденных случаях заражения, 4427 из которых — в регионе Ломбардия на севере страны. С 10 марта в стране действует карантин: запрещены массовые мероприятия, передвижения на дальние расстояния, закрыты школы и университеты.

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