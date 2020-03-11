Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Клишас пояснил упоминание Бога в поправках к Конституции Предложенные поправки в Конституцию, которые не войдут в окончательный текст, могут стать федеральными законами
Фоторепортажи
50Показаны лучшие черно-белые фотографии года
50Конкурс фотографий живой природы #Nature2020
13:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Силуанов: Россия готова к падению цен на нефть

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия готова к падению цен на нефть. По его словам, изменений в бюджете не потребуются.

Источник: Reuters

«Мы подготовлены лучше, чем другие страны, которые имеют большие доходы от нефтедобычи, которым сегодня приходится сокращать бюджет. Мы в полном объеме исполним все обязательства. Мы не будем сокращать или снижать бюджетные корректировки, которые приняты», — сказал Силуанов журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Он также заявил, что не считает текущую ситуацию началом экономического кризиса. «Считаю, что для Российской Федерации у нас нет оснований впадать в пессимизм», — сказал он.

Напомним, 9 марта в ходе торгов на мировых рынках цены на нефть рухнули на 30%. Курс доллара на зарубежных площадках достигал 74 руб./$, курс евро — 85 руб./€. Обвал цен произошел после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться по сокращению добычи. На цены также повлияла ситуация с распространением коронавируса. 10 марта нефть отыграла около 10% стоимости.

Справка
Мир без ОПЕК+. Что будет с ценами на нефть и рублем?Альянс нефтедобывающих государств ОПЕК+, который удерживал цены на нефть последние три года, распался. В результате цены на нефть обвалились с 50 до 35 долларов за баррель.
В Кремле оценили ситуацию на нефтяном рынке
Во время загрузки произошла ошибка.
11:07 (мск)© Ньюстюб
Карта распространения эпидемии коронавируса Covid-19 на 11:00 мск, 11.03
Следите за развитием темы Обвал нефти, рубля и мировых рынков
 Оппозиция выведет людей на улицы после заявлений Путина
Президентские сроки "обнулятся" только при этом условии
Путин: США хотят, чтобы Украина жила на российские деньги
В ЕЦБ предупредили об угрозе масштабного экономического шока
Таиланд ужесточил въезд для граждан России
Россиян предупредили о резком подорожании авиабилетов
На фреске Рафаэля в Ватикане нашли автографы Лены и Тамары
В небе над Испанией заметили «портал в другое измерение» (фото)
Здоровье
Плохая наследственность: гены, которые приводят к раку Банкир Олег Тиньков рассказал, что лечится в Великобритании от острой лейкемии. Как заранее понять, что у вас предрасположенность к раку?
Hi-Tech
В России появился складной смартфон за бешеные деньги Лучший вариант, если хотите выделиться.
Горячие темы на Авто
Пункты 2 и 4 - что это вообще? 226
Обвал рубля 220
Поправки! 144
Вопрос к мужчинам... 126
Кино
12-летняя дочь Миллы Йовович снялась в «Черной вдове» Актриса рассказала о громком предстоящем проекте Эвер
Новости партнеров
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Новые стандарты: температура 36,6 больше не считается нормой
Неудачная пластика превратила Королеву в невзрачную копию Темниковой
На Сергея Лаврова напали в Женеве
Популярные темы на «Детях»
Вселенная индейцев 301
Муж практически не общается с дочкой. 168
Вопрос к тем, кто хорошо английским владеет, ну или любым другим языком 134
Толстушки 109
Леди
«Я всегда завидовала москвичам»: как я переехала в столицу Жительница Нижнего Новгорода – иллюстратор Кейт Иллюстрейт – решилась на эксперимент
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь