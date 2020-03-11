13:35 (мск), источник: Коммерсантъ
Силуанов: Россия готова к падению цен на нефть
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия готова к падению цен на нефть. По его словам, изменений в бюджете не потребуются.
«Мы подготовлены лучше, чем другие страны, которые имеют большие доходы от нефтедобычи, которым сегодня приходится сокращать бюджет. Мы в полном объеме исполним все обязательства. Мы не будем сокращать или снижать бюджетные корректировки, которые приняты», — сказал Силуанов журналистам (цитата по «РИА Новости»).
Он также заявил, что не считает текущую ситуацию началом экономического кризиса. «Считаю, что для Российской Федерации у нас нет оснований впадать в пессимизм», — сказал он.
Напомним, 9 марта в ходе торгов на мировых рынках цены на нефть рухнули на 30%. Курс доллара на зарубежных площадках достигал 74 руб./$, курс евро — 85 руб./€. Обвал цен произошел после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться по сокращению добычи. На цены также повлияла ситуация с распространением коронавируса. 10 марта нефть отыграла около 10% стоимости.