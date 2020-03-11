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14:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин: Россия пройдет турбулентность и окрепнет

Россия переживет турбулентность и окрепнет, заявил Владимир Путин на встрече с инвесторами в Ново-Огарево. Президент России считает, что у правительства и ЦБ хватает ресурсов для сохранения стабильности в текущей экономической ситуации.

Источник: Reuters

На встрече присутствуют управляющий партнер Altera capital Кирилл Андросов, основатель RTP Global Леонид Богуславский, сооснователь и гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож, основатель и управляющий партнер Almaz Capital Partners Александр Галицкий, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, первый зампредседателя правления ВТБ Юрий Соловьев, премьер Михаил Мишустин и помощник президента Максим Орешкин.

«Думаю, вы поддержите меня, есть все шансы для того, чтобы ключевые отрасли производства РФ вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей очень серьезной конкурентной борьбе», — сказал президент (цитата по «Интерфаксу»).

Владимир Путин добавил, что Россия «пройдет этот турбулентный период достойно, спокойно».

По словам Путина, у ЦБ и правительства достаточно инструментов и ресурсов, чтобы «сохранять стабильность и условия макроэкономической устойчивости». «Задача правительства и Центрального банка — сделать так, чтобы всякие негативные явления, связанные с этими процессами, были минимизированы», — подчеркнул президент.

Глава государства пообещал улучшение в России условий работы инвесторов.

«Мы со своей стороны будем делать все, чтобы создать условия для вашей работы, гарантировать эти капиталовложения, инвестиции, обеспечить их безопасность и минимизировать различного рода риски, связанные, в том числе, с деятельностью административных и правоохранительных структур», — добавил Путин.

Напомним, 9 марта на мировых рынках произошел обвал цен на нефть, котировки снижались более чем на 30%. Это случилось на фоне распада соглашения ОПЕК+ — Россия не согласилась на дальнейшее сокращение добычи с 1 апреля на 1,5 млн баррелей. Кроме того, на цены повлияли опасения из-за распространения коронавируса. 10 марта нефть отыграла около 10% цены.

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Мир без ОПЕК+. Что будет с ценами на нефть и рублем?Альянс нефтедобывающих государств ОПЕК+, который удерживал цены на нефть последние три года, распался. В результате цены на нефть обвалились с 50 до 35 долларов за баррель.
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