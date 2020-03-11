14:06 (мск), источник: Коммерсантъ
Путин: Россия пройдет турбулентность и окрепнет
Россия переживет турбулентность и окрепнет, заявил Владимир Путин на встрече с инвесторами в
На встрече присутствуют управляющий партнер Altera capital Кирилл Андросов, основатель RTP Global Леонид Богуславский, сооснователь и гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож, основатель и управляющий партнер Almaz Capital Partners Александр Галицкий, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, первый зампредседателя правления ВТБ Юрий Соловьев, премьер Михаил Мишустин и помощник президента Максим Орешкин.
«Думаю, вы поддержите меня, есть все шансы для того, чтобы ключевые отрасли производства РФ вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей очень серьезной конкурентной борьбе», — сказал президент (цитата по «Интерфаксу»).
По словам Путина, у ЦБ и правительства достаточно инструментов и ресурсов, чтобы «сохранять стабильность и условия макроэкономической устойчивости». «Задача правительства и Центрального банка — сделать так, чтобы всякие негативные явления, связанные с этими процессами, были минимизированы», — подчеркнул президент.
«Мы со своей стороны будем делать все, чтобы создать условия для вашей работы, гарантировать эти капиталовложения, инвестиции, обеспечить их безопасность и минимизировать различного рода риски, связанные, в том числе, с деятельностью административных и правоохранительных структур», — добавил Путин.
Напомним, 9 марта на мировых рынках произошел обвал цен на нефть, котировки снижались более чем на 30%. Это случилось на фоне распада соглашения ОПЕК+ — Россия не согласилась на дальнейшее сокращение добычи с 1 апреля на 1,5 млн баррелей. Кроме того, на цены повлияли опасения