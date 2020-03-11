Доллар остается возле отметки 71,5 руб./$ на фоне 4-летнего минимума нефти

После двух бурных дней в начале недели в среду ситуация на российском финансовом рынке частично стабилизировалась. Резких изменений котировок уже не наблюдается, причем ряд рублевых активов отыграли значительное падение предыдущих дней. Курсы ведущих мировых валют остаются вблизи значений закрытия торгов вторника. Курс доллара к 15:36 составлял около 71,6 руб./$, курс евро — чуть выше 81,2 руб./€. При этом индекс Московской биржи к 14:30 показал символический рост в пределах 0,1%. Вместе с тем акции большинства нефтегазовых и металлургических компаний поднялись в цене на 1−3%. Более существенно, на 4,5%, выросли котировки акций самой биржи. В аутсайдерах были обыкновенные акции Сбербанка (котировки снизились на 0,7%), «Роснефти» (-1,7%), «Норильского никеля» (-2,5%), НОВАТЭКа (-4,5%).
В понедельник эти бумаги были аутсайдерами, в моменте терявшими до 50% стоимости. При этом совет директоров компании накануне принял решение выплатить промежуточные дивиденды в размере $0,21 на одну депозитарную расписку (что соответствует 1% от цены на закрытие вторника) на общую сумму около $42 млн (на фоне избыточного капитала). В дальнейшем группа планирует направлять на выплаты ежеквартально 30% чистой прибыли, заявил предправления банка Оливер Хьюз во время телеконференции.
Впрочем, на рынок продолжает оказывать влияние ценовая война на рынке углеводородов и намерение Саудовской Аравии увеличить добычу нефти с 12 млн до 13 млн баррелей, отмечает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. По данным агентства Reuters, котировки европейских сортов нефти на спот-рынке к середине дня потеряли около 1%. Стоимость североморской нефти Brent находится возле отметки $35,8 за баррель, российской Urals — возле $32,8 за баррель, т. е. остается возле минимумов с февраля 2016 года. Кроме того, продолжающееся распространение эпидемии коронавируса за пределами Китая снижает аппетит инвесторов к риску, отмечает Сергей Суверов.
Стабилизировалась ситуация на долговом рынке постепенно, доходности ОФЗ, выросшие во вторник на 70−80 б. п., сегодня компенсировали это движение. Вместе с тем начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев отмечает, что локальный долг РФ выглядит аутсайдером среди развивающихся экономик: в среднем по ЕМ ценовые потери составили 0,8−1,0 п.п., тогда как в российских бумагах — 2,5−3,0 п.п. Вместе с тем он отмечает, что отказ ЦБ от экстренного ужесточения монетарной политики позитивно отразился на рынке рублевого долга, «поскольку при ухудшении ситуации они вряд ли хотят оставаться в рублевых активах, неся курсовые и ценовые потери».
По словам господина Суверова, в ближайшие дни ситуация на российском фондовом рынке останется напряженной, инвесторы «будут держать в фокусе внимания сигналы со стороны крупнейших нефтяных экспортеров и новостной фон по распространению коронавируса».