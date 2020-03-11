Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Последний генсекС чем пришёл и что растерял по пути Михаил Горбачёв
Фоторепортажи
10Марокканская деревня-крепость надеется привлечь фанатов «Игры престолов»
50Показаны лучшие черно-белые фотографии года
16:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Доллар остается возле отметки 71,5 руб./$ на фоне 4-летнего минимума нефти

Ситуация на российском финансовом рынке сегодня частично стабилизировалась. Курс доллара остается вблизи закрытия вторника — 71,6 руб./$. Котировки ряда нефтегазовых и металлургических компаний поднялись на 1−3%. Впрочем, цены на нефть остаются вблизи четырехлетних минимумов, а продолжающееся распространение эпидемии коронавируса заставляет инвесторов весьма осторожно относиться к рисковым активам.

ЦБ: $ 71.4720   -0.55 € 81.0207   -0.84 ММВБ: $ 71.7900   +0.39 € 81.4525   +0.95
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

После двух бурных дней в начале недели в среду ситуация на российском финансовом рынке частично стабилизировалась. Резких изменений котировок уже не наблюдается, причем ряд рублевых активов отыграли значительное падение предыдущих дней. Курсы ведущих мировых валют остаются вблизи значений закрытия торгов вторника. Курс доллара к 15:36 составлял около 71,6 руб./$, курс евро — чуть выше 81,2 руб./€. При этом индекс Московской биржи к 14:30 показал символический рост в пределах 0,1%. Вместе с тем акции большинства нефтегазовых и металлургических компаний поднялись в цене на 1−3%. Более существенно, на 4,5%, выросли котировки акций самой биржи. В аутсайдерах были обыкновенные акции Сбербанка (котировки снизились на 0,7%), «Роснефти» (-1,7%), «Норильского никеля» (-2,5%), НОВАТЭКа (-4,5%).

Лидером роста стали ценные бумаги TCS Group (владеет Тинькофф-банком), чьи котировки на LSE взлетели к середине торгов на 8,5%.
Новость
«Буду бороться за жизнь»: Тиньков рассказал о найденной у него лейкемии

В понедельник эти бумаги были аутсайдерами, в моменте терявшими до 50% стоимости. При этом совет директоров компании накануне принял решение выплатить промежуточные дивиденды в размере $0,21 на одну депозитарную расписку (что соответствует 1% от цены на закрытие вторника) на общую сумму около $42 млн (на фоне избыточного капитала). В дальнейшем группа планирует направлять на выплаты ежеквартально 30% чистой прибыли, заявил предправления банка Оливер Хьюз во время телеконференции.

Впрочем, на рынок продолжает оказывать влияние ценовая война на рынке углеводородов и намерение Саудовской Аравии увеличить добычу нефти с 12 млн до 13 млн баррелей, отмечает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. По данным агентства Reuters, котировки европейских сортов нефти на спот-рынке к середине дня потеряли около 1%. Стоимость североморской нефти Brent находится возле отметки $35,8 за баррель, российской Urals — возле $32,8 за баррель, т. е. остается возле минимумов с февраля 2016 года. Кроме того, продолжающееся распространение эпидемии коронавируса за пределами Китая снижает аппетит инвесторов к риску, отмечает Сергей Суверов.

Стабилизировалась ситуация на долговом рынке постепенно, доходности ОФЗ, выросшие во вторник на 70−80 б. п., сегодня компенсировали это движение. Вместе с тем начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев отмечает, что локальный долг РФ выглядит аутсайдером среди развивающихся экономик: в среднем по ЕМ ценовые потери составили 0,8−1,0 п.п., тогда как в российских бумагах — 2,5−3,0 п.п. Вместе с тем он отмечает, что отказ ЦБ от экстренного ужесточения монетарной политики позитивно отразился на рынке рублевого долга, «поскольку при ухудшении ситуации они вряд ли хотят оставаться в рублевых активах, неся курсовые и ценовые потери».

По словам господина Суверова, в ближайшие дни ситуация на российском фондовом рынке останется напряженной, инвесторы «будут держать в фокусе внимания сигналы со стороны крупнейших нефтяных экспортеров и новостной фон по распространению коронавируса».

Справка
Мир без ОПЕК+. Что будет с ценами на нефть и рублем?Альянс нефтедобывающих государств ОПЕК+, который удерживал цены на нефть последние три года, распался. В результате цены на нефть обвалились с 50 до 35 долларов за баррель.

Отдел финансов

Путин заявил об устойчивости экономики России
Во время загрузки произошла ошибка.
16:50 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Обвал нефти, рубля и мировых рынков
 Оппозиция выведет людей на улицы после заявлений Путина
Президентские сроки "обнулятся" только при этом условии
Совфед одобрил поправки в Конституцию
В ЕЦБ предупредили об угрозе масштабного экономического шока
Российские туристы рассказали, почему они не носят маски
Назван наиболее эффективный метод борьбы с алкоголизмом
Российские ученые рассказали о способах обмануть детектор лжи
В Сети нашли мем для последних новостей о рубле
Здоровье
Плохая наследственность: гены, которые приводят к раку Банкир Олег Тиньков рассказал, что лечится в Великобритании от острой лейкемии. Как заранее понять, что у вас предрасположенность к раку?
Hi-Tech
В России появился складной смартфон за бешеные деньги Лучший вариант, если хотите выделиться.
Горячие темы на Авто
Пункты 2 и 4 - что это вообще? 226
Обвал рубля 220
Поправки! 144
Вопрос к мужчинам... 126
Кино
Бледанс, Жуков, Борщева и другие на премьере сериала «Корни» Знаменитости первыми увидели ситком о столичном топ-менеджере, который возвращается на родину, в провинцию
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Возлюбленная Тимати выгнала няню новорожденного сына Материнский инстинкт помог ей вовремя исправить ситуацию
Леди
«Я всегда завидовала москвичам»: как я переехала в столицу Жительница Нижнего Новгорода – иллюстратор Кейт Иллюстрейт – решилась на эксперимент
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь