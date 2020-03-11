18:25 (мск), источник: РИА Новости
В России могут подорожать отечественные огурцы и помидоры
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Тепличные овощи в РФ на фоне резкого роста курса доллара могут начать дорожать
«В себестоимости овощной продукции в защищенном грунте в России есть заметная доля валютной составляющей (томаты — 10%, огурцы — 20%), в частности,
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По оценке Плодоовощного союза, курсу 65 рублей за доллар соответствует среднегодовая оптовая цена на тепличные огурцы и томаты в 79 рублей и 87 рублей за килограмм.
Глушков напомнил, что с 2014 года, на фоне резкого ослабления рубля, потребление продукции отрасли в течение двух лет сократилось на 20%, но потери несли в первую очередь иностранные компании. Теперь сокращение потребления ударит по отечественному производству: некоторые тепличные предприятия в РФ без достаточных мер господдержки уже находятся в сложном финансовом состоянии.
«Сейчас потребление овощей защищенного грунта может падать примерно до 5% в этом году к прошлому, так как раньше выше была доля импорта, а сейчас — отечественного производства: например, по огурцам — 90%. В долгосрочной перспективе оптовые цены растут, покупать будут меньше, и это приведет к частичному банкротству наших тепличных комплексов. Особенно это касается 40 предприятий в сложном финансовом положении, которым возместили 10% (вместо 20%) капзатрат. Все это приведет к тому, что со временем может увеличиться доля импорта», — считает глава союза.
«В текущей ситуации темпы выбытия устаревших предприятий ускорятся до 70−80 гектаров в год (с 50 гектаров), а