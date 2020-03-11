18:03 (мск), источник: Коммерсантъ
Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией
Ограничение
Росавиация выпустила сообщение о введении почти полного запрета на полеты на территорию Германии, Испании и Франции с 13 марта. Такая информация размещена на сайте ассоциации туроператоров России (АТОР), ее «Ъ» неофициально подтвердили источники в правительстве. При этом пока останутся прямые рейсы «Аэрофлота» из Шереметьево в Берлин, Мюнхен,
Россия продолжает ограничивать полеты в страны, охваченные коронавирусом. По информации АТОР, которая ссылается на сообщение Росавиации, с 00 часов 13 марта вводится почти полный запрет на пассажирское авиасообщение с Германией, Францией и Испанией. При этом будут частично сохранены рейсы «Аэрофлота» из Шереметьево в Берлин, Мюнхен,
Информацию об ограничении авиасообщения с этими странами ЕС «Ъ» неофициально подтвердили собеседники в правительстве. Предполагается, что официально об этом будет объявлено позднее 11 марта.
До этого Россия уже вводила ограничение авиасообщения с Китаем, Южной Кореей и Ираном. С Италией, где наблюдается наиболее быстрое распространение коронавируса среди стран ЕС, авиасообщение формально не ограничено, но фактически как российские, так и иностранные авиакомпании уже отменили подавляющую часть рейсов в основные города на севере страны.
Отдел бизнеса.