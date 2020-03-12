РОАД прогнозирует повышение цен на автомобили на 5−8% и некоторых брендов — до 10%

«Автопроизводители будут вынуждены поднимать цены на машины в России в связи с падением рынка нефти. Повышение будет происходить поэтапно, поскольку ближайшие поставки, скорее всего, захеджированы по валютным рискам. Локализованные производства в ближайшее время если и будут повышать цены, то незначительно, в основном это коснется импортных автомобилей. В целом, можно говорить о повышение на 5−8%, а некоторых брендов и до 10%», — рассказал эксперт.
9 марта нефтяные котировки обрушились на фоне несостоявшейся сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Доллар торговался на уровне 72,4 руб. (рост составил 4,2 руб.), а затем превысил 75 руб. Курс евро вырос до 82,37 руб. (рост на 5 руб.).
Ранее СМИ сообщили, что возможность корректировки цен в связи с ослаблением курса рубля рассматривают в российском АвтоВАЗе.