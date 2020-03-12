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08:49 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

РОАД прогнозирует повышение цен на автомобили на 5−8% и некоторых брендов — до 10%

В Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) полагают, что автопроизводители вынуждены будут поэтапно поднимать цены на машины в России из-за падения рынка нефти, при этом прогнозирует повышение цен на 5−8%, а некоторых брендов — до 10%. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент ассоциации Олег Мосеев.

Источник: https://auto.mail.ru/media/photo/25283/159664/

«Автопроизводители будут вынуждены поднимать цены на машины в России в связи с падением рынка нефти. Повышение будет происходить поэтапно, поскольку ближайшие поставки, скорее всего, захеджированы по валютным рискам. Локализованные производства в ближайшее время если и будут повышать цены, то незначительно, в основном это коснется импортных автомобилей. В целом, можно говорить о повышение на 5−8%, а некоторых брендов и до 10%», — рассказал эксперт.

9 марта нефтяные котировки обрушились на фоне несостоявшейся сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Доллар торговался на уровне 72,4 руб. (рост составил 4,2 руб.), а затем превысил 75 руб. Курс евро вырос до 82,37 руб. (рост на 5 руб.).

Ранее СМИ сообщили, что возможность корректировки цен в связи с ослаблением курса рубля рассматривают в российском АвтоВАЗе.

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