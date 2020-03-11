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18:43 (мск), источник: Интерфакс

Рубль усилил падение в среду вечером вслед за нефтью и мировыми рынками

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU — Российский рубль в ходе торгов на Московской бирже усилил падение к доллару и евро в среду вечером вслед за нефтью и мировыми рынками, доллар вновь превысил отметку 72 руб.

ЦБ: $ 71.4720   -0.55 € 81.0207   -0.84 ММВБ: $ 72.1300   +0.73 € 81.2800   +0.78
Источник: РИА "Новости"

По данным на 17:29, курс доллара достиг 72,01 руб., что на 61 копейку выше уровня закрытия вторника. Евро вырос к этому моменту на 1,06 рубля, до 81,56 руб.

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», рубль вновь снижается к доллару и евро на фоне сохраняющейся нестабильности на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, из-за опасений негативного влияния китайского коронавируса на мировую экономику.

Кроме того, негативное влияние практически на все валюты стран-экспортеров нефти оказывает возобновившееся падение нефтяных котировок из-за срыва сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

Цены на нефть возобновили снижение в ходе торгов в среду после того, как государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила о планах по увеличению объема добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки (б/с) с 12 млн б/с. Нефтяная компания Абу-Даби (Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC), в свою очередь, заявила в среду, что намерена увеличить поставки в апреле до более чем 4 млн б/с. На этом фоне стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:29 по московскому времени в среду составила $36,42 за баррель, что на 2,15% ниже уровня предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже опустились к этому времени на 2,36% — до $33,55 за баррель.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил журналистам, что планы Саудовской Аравии по наращиванию добычи — «не самый лучший вариант». «Было бы правильно сохранять уровни добычи на тех, которые были достигнуты в первом квартале в этом году, и мы с такой инициативой выходили в рамках нашего общего соглашения. Но, к сожалению, наши партнеры с нашим предложением не согласились», — подчеркнул он.

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По словам главы отдела стратегии BNP Paribas на сырьевых рынках Гарри Чилингиряна, Саудовская Аравия «поднимает ставки в игре в покер с Россией». «Мы считаем, что конечная цель Саудовской Аравии — продемонстрировать, что сотрудничество для обеспечения ценовой стабильности — это лучшее решение, нежели погоня за долей рынка», — сказал он.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона снизились по итогам торгов в среду, при этом австралийский индекс потерял за день 3,6% (индикатор упал более чем на 20% с максимального уровня и вошел в «медвежий» рынок). Американские фондовые индексы снижаются спустя час после начала торгов на 2,2−3,7%. Европейские фондовые площадки, демонстрировавшие в середине дня умеренный рост, ближе к вечеру также развернулись вниз, что говорит о настороженности инвесторов в отношении рисковых активов.

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