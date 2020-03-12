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01:23 (мск), источник: RNS

Предсказавший кризис 2008 года экономист заявил о признаках нового спада

Мир находится на пороге нового мирового финансового кризиса, который будет значительно хуже предыдущего, сообщило британское издание The Independent со ссылкой на экономиста Джесси Коломбо, который ранее предсказал начало кризиса 2008 года.

Источник: AP 2020

По его словам, мировая экономика двигалась в сторону спада еще до распространения нового коронавируса, который может стать спусковым крючком для начала нового кризиса.

«Мы уже двигались в сторону рецессии еще до того, как кто-либо знал о коронавирусе», — сказал Коломбо.

Экономист пояснил, что в прошлом году он установил наличие «пузырей» более чем на 20 рынках, в том числе на рынке европейской недвижимости, на рынке американских акций, корпоративных бондов и других.

Рост этих «пузырей» способствовал восстановлению экономики в течение последних 12 лет. «Один из крупнейших — китайский кредитный пузырь, разросшийся на финансировании инфраструктурных проектов», — пишет издание.

«Это иллюзия восстановления экономики, которой двигает инфляция экономических пузырей. Я считаю, что сейчас они начинают лопаться», — сказал Коломбо, добавив, что новый кризис будет хуже, чем в 2008 году, поскольку за этот период общий объем долговых обязательств в разных сегментах вырос почти на $100 трлн.

Как отмечает издание, о вероятности начала нового мирового финансового кризиса предупреждают другие политики и экономисты. В частности, об этом говорила американский сенатор Элизабет Уоррен, которая недавно отказалась от борьбы за пост кандидата в президенты США от Демократической партии.

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