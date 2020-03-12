Предсказавший кризис 2008 года экономист заявил о признаках нового спада

По его словам, мировая экономика двигалась в сторону спада еще до распространения нового коронавируса, который может стать спусковым крючком для начала нового кризиса.
«Мы уже двигались в сторону рецессии еще до того, как кто-либо знал о коронавирусе», — сказал Коломбо.
Экономист пояснил, что в прошлом году он установил наличие «пузырей» более чем на 20 рынках, в том числе на рынке европейской недвижимости, на рынке американских акций, корпоративных бондов и других.
Рост этих «пузырей» способствовал восстановлению экономики в течение последних 12 лет. «Один из крупнейших — китайский кредитный пузырь, разросшийся на финансировании инфраструктурных проектов», — пишет издание.
«Это иллюзия восстановления экономики, которой двигает инфляция экономических пузырей. Я считаю, что сейчас они начинают лопаться», — сказал Коломбо, добавив, что новый кризис будет хуже, чем в 2008 году, поскольку за этот период общий объем долговых обязательств в разных сегментах вырос почти на $100 трлн.
Как отмечает издание, о вероятности начала нового мирового финансового кризиса предупреждают другие политики и экономисты. В частности, об этом говорила американский сенатор Элизабет Уоррен, которая недавно отказалась от борьбы за пост кандидата в президенты США от Демократической партии.