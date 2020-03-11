Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Последний генсекС чем пришёл и что растерял по пути Михаил Горбачёв
Фоторепортажи
14Женское движение: что такое «Макияж под камуфляж»
16Блокпосты и пустые магазины
23:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Минэнерго прогнозирует цену нефти на уровне $40−45 во втором полугодии

Минэнерго считает, что во второй половине 2020 года цены на нефть достигнут $40−45, сказал заместитель министра Павел Сорокин в интервью Reuters. Ведомство прогнозирует стоимость барреля в 2021 году в диапазоне $45−50. Россия отказалась от сделки ОПЕК+ из-за требований по сокращению добычи до 600 тыс. баррелей в сутки.

Источник: Reuters

Уровень цен $45−55 господин Сорокин называет равновесным и справедливым. Себестоимость добычи в России находится на уровне $9−20.

«Все сценарии были просчитаны, вывод очень простой: если они подразумевают продление срезания, то рано или поздно мы все равно пришли бы к падению цены до $40 и ниже, будь то с выходом через полгода, с выходом через год и так далее», — сказал замминистра.

По словам господина Сорокина, решение России о выходе из сделки не было эмоциональным или навязанным, оно было подкреплено «прагматичным и обоснованным расчетом». России пришлось бы дополнительно сократить добычу на 300 тыс. баррелей, и общий уровень сокращения составил бы 600 тыс. «600 тыс. баррелей в сутки — это существенное снижение и тяжелое восстановление, просто по технологическим причинам.

Часть сокращения может просто не вернуться никогда, а это потеря рабочих мест, снижение инвестиций. Мы моделировали все сценарии, включая тот, который в итоге материализовался", — сказал господин Сорокин.

Напомним, после развала сделки ОПЕК+ о сокращении добычи стоимость барреля нефти падала до $34. Сейчас она превышает $36.

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
Мир без ОПЕК+. Что будет с ценами на нефть и рублем?Альянс нефтедобывающих государств ОПЕК+, который удерживал цены на нефть последние три года, распался. В результате цены на нефть обвалились с 50 до 35 долларов за баррель.
Следите за развитием темы Обвал нефти, рубля и мировых рынков
 Оппозиция выведет людей на улицы после заявлений Путина
Президентские сроки "обнулятся" только при этом условии
Экономический кризис
Минэнерго прогнозирует цену нефти на уровне $40−45 во втором полугодии
Эксперты рассказали о влиянии нового курса рубля на розничные цены
Минфин РФ: Россия и США не будут участвовать в докапитализации Всемирного банка
ВОЗ официально объявила пандемию коронавируса в мире
Козак анонсировал новый способ примирения в Донбассе
В России могут исчезнуть напитки в маленьких бутылках
В России зафиксировали восемь новых случаев коронавируса
Рубль усилил падение вслед за нефтью и мировыми рынками
В Канаде отменен чемпионат мира с участием российских фигуристок
Здоровье
Плохая наследственность: гены, которые приводят к раку Банкир Олег Тиньков рассказал, что лечится в Великобритании от острой лейкемии. Как заранее понять, что у вас предрасположенность к раку?
Hi-Tech
Недорогой Huawei с 4 камерами: фото удивляют Может ли недорогой смартфон соперничать с флагманами?
Горячие темы на Авто
Пункты 2 и 4 - что это вообще? 226
Обвал рубля 220
Поправки! 148
Вопрос к мужчинам... 127
Кино
Мерьем Узерли призналась в чувствах к коллеге по сериалу Звезда «Великолепного века» дала откровенное интервью
Новости партнеров
Самая красивая телеведущая РФ увядает на глазах
Отменят несправедливую банковскую комиссию при оплате ЖКХ
Отношения Шаляпина с миллионершей закончились в кабинете доктора
Дочь Успенской нашли в невменяемом состоянии
Gnezdo.ru
Знаменитые россиянки, родившие от чужих мужей
Известные кумиры, убитые своими поклонниками
Взбешенный Эрдоган снова пригрозил России
По ней сходили с ума: смотреть больно спустя годы
Леди
Как выглядит 33-летняя женщина, 5 раз увеличившая грудь Как британка, вдохновившись карикатурой, решилась на пластику и сменила род деятельности.
Новости партнеров
Неудачная пластика превратила Королеву в невзрачную копию Темниковой
Эксперт объяснил, зачем нужны поправки к Конституции
Какую поправку к Конституции общественники назвали главной
Целостность России в Конституции – воля народа
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь