Минэнерго прогнозирует цену нефти на уровне $40−45 во втором полугодии

Уровень цен $45−55 господин Сорокин называет равновесным и справедливым. Себестоимость добычи в России находится на уровне $9−20.
«Все сценарии были просчитаны, вывод очень простой: если они подразумевают продление срезания, то рано или поздно мы все равно пришли бы к падению цены до $40 и ниже, будь то с выходом через полгода, с выходом через год и так далее», — сказал замминистра.
По словам господина Сорокина, решение России о выходе из сделки не было эмоциональным или навязанным, оно было подкреплено «прагматичным и обоснованным расчетом». России пришлось бы дополнительно сократить добычу на 300 тыс. баррелей, и общий уровень сокращения составил бы 600 тыс. «600 тыс. баррелей в сутки — это существенное снижение и тяжелое восстановление, просто по технологическим причинам.
Часть сокращения может просто не вернуться никогда, а это потеря рабочих мест, снижение инвестиций. Мы моделировали все сценарии, включая тот, который в итоге материализовался", — сказал господин Сорокин.
Напомним, после развала сделки ОПЕК+ о сокращении добычи стоимость барреля нефти падала до $34. Сейчас она превышает $36.