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00:14 (мск), источник: Известия

Курс доллара на Мосбирже превысил 73 рубля впервые с марта 2016 года

Курс доллара в ходе торгов Московской биржи в среду, 11 марта, вырос до отметки в 73,13 рублей, свидетельствуют данные торгов на 22:05 мск.

ЦБ: $ 71.4720   -0.55 € 81.0207   -0.84 ММВБ: $ 72.9000   +1.50 € 82.1825   +1.68
Источник: РИА "Новости"

В последний раз американская валюта так дорожала по отношению к рублю в марте 2016 года, сообщает ТАСС.

Курс евро в среду поднимался до уровня 82,41 рубля.

Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается до $35,78 за баррель, что на 3,87% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

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6 марта страны — участницы ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении добычи нефти. ОПЕК предлагала снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года, Россия и Казахстан это предложение не поддержали. После встречи Саудовская Аравия заявила о намерении увеличить добычу до 10−12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Спустя несколько дней эти планы подтвердили в нефтяной компании Saudi Aramco.

Как следствие, после разрыва соглашения с 9 марта цены на нефть резко пошли вниз, курс рубля снизился по отношению к доллару и евро, серьезное падение претерпели индексы российских компаний.

Несмотря на текущие сложности в экономике, министр финансов России Антон Силуанов 11 марта заявил, что власти рассчитывают выполнить прогноз по росту внутреннего валового продукта в 2020 году в 1,9%.

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