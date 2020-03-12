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02:06 (мск), источник: Известия

Forbes предсказал России победу в нефтяной войне с Саудовской Аравией

Россия станет победителем в нефтяной войне с Саудовской Аравией, такое мнение выразил журнал Forbes. Американское издание называет причины такой победы.

Источник: AP 2020

Во-первых, президент России Владимир Путин и министр экономики РФ Александр Новак имеют большой опыт в принятии сложных нефтяных решений. При этом автор статьи Эллен Вальд отмечает, что саудовское руководство сильно проигрывает в этом смысле российскому.

«Во-вторых, Россия в этой конфронтации выстоит, а у Саудовской Аравии есть веские основания поскорее уступить и подтолкнуть ОПЕК к стабилизации рынка», — считает Вальд.

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Помимо этого, на руку России играет и недавний выход Saudi Aramco на биржу. Многие подданные Саудовской Аравии даже взяли кредиты для покупки акций, но после срыва сделки с ОПЕК+ цена на них резко упала и продолжает падать.

Низкие цены на нефть могут разрушить экономику королевства, говорит автор статьи.

«Похоже, что в какой-то момент Саудовская Аравия уступит давлению и сделает что-нибудь для стабилизации этого рынка. Но большой вопрос заключается в том, как саудовские лидеры при этом будут спасать свою репутацию», — резюмирует издание.

Министерство энергетики Объединенных Арабских Эмиратов выразило сожаление в связи с прекращением действия ОПЕК+. Оно считает необходимым создать новое соглашение. Об этом в среду, 11 марта, на своей странице в Twitter написал министр энергетики королевства Сухейль Аль-Мазруи.

6 марта страны — участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи. В результате соглашение распалось, а нефтяные рынки 9 марта отреагировали обвалом, который удалось частично отыграть. Президент США Дональд Трамп обвинил в произошедшем Москву и Саудовскую Аравию.

Как объяснил глава Минэнерго РФ Александр Новак, российская сторона выступала за сохранение сделки на прежних условиях до конца следующего квартала, чтобы понять, как на мировую экономику повлиял коронавирус. Однако другие участники настаивали на дополнительном сокращении добычи.

11 марта компания Saudi Aramco сообщила о намерении повысить предельные производственные мощности до 13 млн баррелей нефти в сутки. Такие планы Новак назвал не самыми удачными в сложившейся ситуации.

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