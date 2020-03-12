Swedbank уведомил США о платежах судоходной компании из Крыма

Она отметила, что 508 из 586 платежей были проведены в связи с работой судна, чей владелец и оператор находится в Крыму. Речь идет о выплатах зарплаты экипажу судна через отделения Swedbank в странах Балтии.
Источник высокорискованных платежей был установлен во время внешнего аудита операций за период с 2007 по 2019 г. Руководство банка «испытало облегчение, что [брешь в процедуре санации] затронула относительно небольшую сумму», передает компания слова генерального директора Swedbank Йенса Хенрикссона. Swedbank заявила, что самостоятельно отчиталась перед OFAC и публично раскроет информацию расследования 23 марта.
Самостоятельное сообщение о нарушении санкций поможет Swedbank снизить сумму штрафа от OFAC, передает The Wall Street Journal слова вице-президента по экономическим преступлениям и комплаенсу LexisNexis Дэниела Вагера.
В 2019 г. Swedbank обвинили в отмывании денег через подразделение в Эстонии. Шведский канал SVT сообщал, что с 2007 по 2015 г. через счета подразделения прошли как минимум $4 млрд, преимущественно от источников в России. После скандала банк сменил генерального директора, начал процедуру внутреннего аудита и заявил о привлечении сторонних компаний к анализу транзакций.