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11:02 (мск), источник: Forbes

Рубль и российские акции упали после объявления пандемии

Курс доллара впервые с весны 2016 года превысил 74 рубля на фоне объявления коронавируса пандемией и решения США запретить поездки из Европы. Индекс Мосбиржи упал более чем на 4%, РТС — больше чем на 6%.

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Источник: Reuters

Торги на Мосбирже 12 марта открылись резким падением фондовых индексов и акций крупнейших российский компаний, а также обвалом курса рубля. Это происходит на фоне решения Всемирной организации здравоохранения признать вспышку коронавируса пандемией и вслед за снижением на американских торговых площадках.

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По состоянию на 10:30 мск, индекс Мосбиржи упал на 4,3% — до 2390 пунктов, долларовый индекс РТС снизился на 6,27% — до 1018 пунктов. Курс рубля к доллару падал до 74,10 рублей, впервые с марта 2016 года преодолев отметку в 74 рубля. К 10:20 российская валюта немного укрепилась, до 73,92 рублей за доллар, потеряв почти рубль к уровню закрытия предыдущего торгового дня. Курс евро к рублю рос до 83,72, к 10:20 достигал 83,64 (плюс полтора рубля к предыдущему закрытию).

Акции «Аэрофлота» на открытии торгов Московской биржи обвалились на 7,5% к уровню закрытия предыдущей сессии. Акции Сбербанка подешевели на 5,67%, ВТБ — на 4,41%, «Газпрома» — на 4,63%, «Лукойла» — на 4,35%.

Обвал на российском рынке стал ожидаемым для аналитиков. Вслед за падением на азиатских и американских площадках, которое, в свою очередь, было вызвано решением ВОЗ объявить о пандемии коронавируса, ожидаются панические распродажи и на российском рынке, писали в обзоре аналитики компании «Атон».

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Распространение вируса и высказывание ВОЗ о пандемии остаются основной причиной продаж на мировых фондовых и сырьевых площадках, пишет в обзоре и аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. По ее прогнозу, пара доллар/рубль на фоне общего пессимизма на рынках 12 марта может стремиться к 74 рублям, а пара евро/рубль в четверг будет пытаться закрепиться выше 83 рублей. Согласно прогнозу Sberbank CIB, к вечеру 12 марта рубль, скорее всего, ослабнет до 75 рублей за доллар.

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