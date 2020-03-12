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11:13 (мск), источник: Forbes

Власти Турции рекомендовали перенести туристический сезон

Накануне в стране был зафиксирован первый случай заболевания.

Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:53 MSK, 12.03
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Источник: AP 2020

Власти Турции рекомендовали туроператорам и владельцам отелей перенести на месяц начало туристического сезона в связи с распространением коронавируса, сообщила турецкая газета Anadolu.

Об этом на совместной пресс-конференции в Анкаре, посвященной мерам по пресечению распространения коронавируса в стране, заявили главы министерства культуры и туризма, Министерства торговли и Министерства здравоохранения Турции.

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В рамках профилактических мер министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой посоветовал туроператорам и гостиницам отложить начало туристического сезона с конца марта на период после 15 апреля.

«Риск серьезен, учитывая ситуацию с эпидемией в Европе», — отметил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Пресс-конференцию главы трех министерств провели после того, как в Турции был зафиксирован первый случае заболевания коронавирусом. Как отметил министр здравоохранения страны, заболевший гражданин Турции заразился коронавирусом во время пребывания в Европе. «Общее состояние пациента хорошее. Все члены его семьи и те, кто с ним контактировал, находятся под наблюдением», — отметил министр.

По его словам, один или несколько случаев инфицирования не означают, что в стране эпидемия. И рекомендовал гражданам соблюдать элементарные профилактические меры, чтобы свести к минимуму вероятность распространения вируса.

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