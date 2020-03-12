11:13 (мск), источник: Forbes
Власти Турции рекомендовали перенести туристический сезон
Накануне в стране был зафиксирован первый случай заболевания.
Власти Турции рекомендовали туроператорам и владельцам отелей перенести на месяц начало туристического сезона в связи с распространением коронавируса, сообщила турецкая газета Anadolu.
Об этом на совместной
В рамках профилактических мер министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой посоветовал туроператорам и гостиницам отложить начало туристического сезона с конца марта на период после 15 апреля.
«Риск серьезен, учитывая ситуацию с эпидемией в Европе», — отметил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
По его словам, один или несколько случаев инфицирования не означают, что в стране эпидемия. И рекомендовал гражданам соблюдать элементарные профилактические меры, чтобы свести к минимуму вероятность распространения вируса.