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14:11 (мск), источник: RNS

Мишустин рассказал о предложении России продлить сделку ОПЕК+

Россия не была инициатором выхода из сделки ОПЕК+, а выступала за ее продление до конца II квартала 2020 года или на год, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр России Михаил Мишустин.

Источник: Reuters

«Это не мы были инициаторам выхода из этого соглашения. Напротив, мы предложили продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца второго квартала или на год, в том числе чтобы не осложнять ситуацию, которая сложилась с распространением коронавируса», — сказал Мишустин.

Он добавил, что позиция России «была абсолютно выверенной и обоснованной, так как спрос на энергоносители уже уменьшался из-за замедления мировой экономики и сокращения международной торговли».

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«Страны ОПЕК, как вы знаете, приняли решение не продлевать соглашение на текущих уровнях, а Саудовская Аравия объявила о беспрецедентном снижении цен на свою нефть и увеличении добычи до рекордных уровней, что привело к падению рынка», — добавил он.

6 марта 2020 года в Вене состоялась встреча министров стран ОПЕК и не входящих в картель государств, участвующих в соглашении о сокращении уровня добычи нефти (сделка ОПЕК+). Страны ОПЕК+ не договорились о продлении соглашения после марта 2020 года. Министр энергетики РФ Александр Новак пояснял, что обязательств по сокращению добычи нефти ни у одной из стран ОПЕК+ с 1 апреля 2020 года не будет. При этом Новак отмечал, что добыча нефти России с 1 апреля будет зависть от планов российских нефтяных компаний.

9 марта стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась до $31,74 за баррель, а стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась до $27,4 за баррель. По состоянию на 22:48 мск 11 марта цена на нефть Brent составляла $35,82 за баррель, на нефть WTI — $32,72 за баррель.

Справка
Мир без ОПЕК+. Что будет с ценами на нефть и рублем?Альянс нефтедобывающих государств ОПЕК+, который удерживал цены на нефть последние три года, распался. В результате цены на нефть обвалились с 50 до 35 долларов за баррель.
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