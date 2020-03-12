14:11 (мск), источник: RNS
Мишустин рассказал о предложении России продлить сделку ОПЕК+
Россия не была инициатором выхода из сделки ОПЕК+, а выступала за ее продление до конца II квартала 2020 года или на год, заявил в ходе заседания правительства
«Это не мы были инициаторам выхода из этого соглашения. Напротив, мы предложили продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца второго квартала или на год, в том числе чтобы не осложнять ситуацию, которая сложилась с распространением коронавируса», — сказал Мишустин.
Он добавил, что позиция России «была абсолютно выверенной и обоснованной, так как спрос на энергоносители уже уменьшался
«Страны ОПЕК, как вы знаете, приняли решение не продлевать соглашение на текущих уровнях, а Саудовская Аравия объявила о беспрецедентном снижении цен на свою нефть и увеличении добычи до рекордных уровней, что привело к падению рынка», — добавил он.
6 марта 2020 года в Вене состоялась встреча министров стран ОПЕК и не входящих в картель государств, участвующих в соглашении о сокращении уровня добычи нефти (сделка ОПЕК+). Страны ОПЕК+ не договорились о продлении соглашения после марта 2020 года. Министр энергетики РФ Александр Новак пояснял, что обязательств по сокращению добычи нефти ни у одной из стран ОПЕК+ с 1 апреля 2020 года не будет. При этом Новак отмечал, что добыча нефти России с 1 апреля будет зависть от планов российских нефтяных компаний.
9 марта стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась до $31,74 за баррель, а стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась до $27,4 за баррель. По состоянию на 22:48 мск 11 марта цена на нефть Brent составляла $35,82 за баррель, на нефть WTI — $32,72 за баррель.