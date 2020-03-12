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12:30 (мск), источник: Интерфакс

Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем президента и правительства РФ

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU — У властей РФ есть все инструменты для поддержания финансовой стабильности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Источник: РИА "Новости"

Он подчеркнул, что ситуация в российской экономике находится под контролем президента и правительства.

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«У нас есть все инструменты, чтобы пройти ее (сложившуюся ситуацию) спокойно, без потрясений. У нас достаточно ресурсов, чтобы сохранять финансовую стабильность», — подчеркнул премьер-министр.

Мишустин также напомнил, что Банк России на 30 дней приостановил закупки валюты на рынке, а министерство финансов объявило о ее продаже, чтобы компенсировать потери бюджета. Эти меры уже дали определенный результат, добавил он.

«Мы уже не первый год живем в условиях достаточно низкой инфляции. У нас сейчас большой запас прочности. Золотовалютные активы Банка России превысили $570 млрд, более чем в 10 трлн рублей оценивается объем ликвидных средств Фонда национального благосостояния. И даже при устойчиво низких ценах на нефть для компенсации потерь этих средств нам хватит на много лет. Это достаточное условие для того, чтобы исполнить в полном объеме все обязательства», — сказал Мишустин.

Кроме того, премьер отметил, низкие цены на нефть и волатильность на валютном рынке открывают новые возможности для импортозамещения. Он объявил о готовящихся в связи с этим дополнительных мерах в промышленности и сельском хозяйстве.

В понедельник, 9 марта, индексы мировых фондовых бирж снизились из-за обвала цен на нефть почти на 30% после того, как члены ОПЕК+ не приняли решение о продлении действующего соглашения по сокращению добычи. В связи с этим рубль резко потерял в стоимости по отношению к доллару и евро.

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