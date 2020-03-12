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12:45 (мск), источник: Ведомости

Мутко предупредил о возможном повышении ипотечных ставок

Генеральный директор «ДОМ. РФ» Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке из-за ослабления курса рубля, пишет «РИА Новости». По его словам, банки уже неделю выдают ипотечные кредиты себе в убыток.

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Источник: AP 2020
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«Безусловно, сейчас многое зависит от того, как поведет себя Центробанк, приняв решение по ключевой ставке вверх или вниз. Если это произойдет, то ставки могут вернуться на один-два процентных пункта назад», — сказал Мутко.

Сейчас средняя базовая ставка по ипотеке составляет 8,5%, напомнил Мутко, отметив, что спрос на такие кредиты растет. По его словам, банки продолжать работать в нынешнем режиме еще одну-две недели, но потом могут быть приняты решения о повышении ставки по ипотечным кредитам.

Курс рубля обвалился более чем на 7% с начала недели, после 30%-ного падения цен на нефть в понедельник. Рубль продолжает слабеть в четверг. Курс доллара к 11.50 мск вырос на бирже на 1,65 руб. до 74,6 руб., евро — на 1,94 руб. до 84,09 руб. Всего с конца прошлой недели российская валюта подешевела на 6 руб. к доллару и 6,6 руб. к евро.

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