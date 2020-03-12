12:45 (мск), источник: Ведомости
Мутко предупредил о возможном повышении ипотечных ставок
Генеральный директор «ДОМ. РФ» Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке
«Безусловно, сейчас многое зависит от того, как поведет себя Центробанк, приняв решение по ключевой ставке вверх или вниз. Если это произойдет, то ставки могут вернуться на
Сейчас средняя базовая ставка по ипотеке составляет 8,5%, напомнил Мутко, отметив, что спрос на такие кредиты растет. По его словам, банки продолжать работать в нынешнем режиме еще
Курс рубля обвалился более чем на 7% с начала недели, после 30%-ного падения цен на нефть в понедельник. Рубль продолжает слабеть в четверг. Курс доллара к 11.50 мск вырос на бирже на 1,65 руб. до 74,6 руб., евро — на 1,94 руб. до 84,09 руб. Всего с конца прошлой недели российская валюта подешевела на 6 руб. к доллару и 6,6 руб. к евро.