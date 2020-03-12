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15:50 (мск), источник: ТАСС

Bloomberg: Саудовская Аравия готова утроить поставки нефти в Европу по цене $25 за баррель

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Саудовская Аравия готовится в три раза увеличить поставки нефти в европейские страны по цене 25 долларов за баррель. Об этом в четверг сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.

ЦБ: $ 74.0274   +2.56 € 83.6584   +2.64 ММВБ: $ 74.7825   +1.83 € 84.0825   +1.93
Источник: AP 2020

По его данным, королевство предложило нефть сорта Arab Light в Роттердам по этой цене. Отмечается, что такие компании, как британо-голландская Royal Dutch Shell («Ройял датч — Шелл»), британская BP (Би-пи), французская Total («Тоталь»), испанские Repsol («Репсоль») и CEPSA («Сепса») получили предложения от саудовской Saudi Aramco («Сауди Арамко») о поставках, превышающих стандартные объемы на 25−200%.

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Как указывает Блумберг, цена в 25 долларов за баррель значительно меньше, чем цена российской экспортной марки Urals. Кроме того, традиционно Саудовская Аравия поставляла на европейский континент небольшие объемы нефти.

Агентству Блумберг не удалось оперативно получить комментарии указанных компаний.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опускается на 6,1% — до 33,6 доллара за баррель.

Цена на нефть упала на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан. Из-за срыва сделки нефть Brent на торгах 9 марта в моменте упала на 30%, подешевев до 31 доллара за баррель. На следующий день падение чуть отыгралось, цена нефти достигла 35 долларов за баррель.

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Мир без ОПЕК+. Что будет с ценами на нефть и рублем?Альянс нефтедобывающих государств ОПЕК+, который удерживал цены на нефть последние три года, распался. В результате цены на нефть обвалились с 50 до 35 долларов за баррель.
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11 марта© Ньюстюб
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