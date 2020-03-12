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18:12 (мск), источник: РИА Новости

В США пригрозили «остановить» Москву и Эр-Рияд на нефтяном рынке

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Американский Альянс производителей энергоносителей расследует, не занимались ли Россия, Саудовская Аравия или другие страны демпингом на нефтяном рынке, заявил член исполнительного совета организации Гарольд Хамм в интервью Fox Business.

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Источник: AP 2020

По его мнению, Москва и Эр-Рияд «атакуют» американских производителей, наводняя рынок нефтью.

«Они пользуются преимуществом пандемии коронавируса, чтобы сосредоточиться на этой отрасли и опустошить ее», — заявил Хамм, отметив, что в США проведут расследование, чтобы этого не допустить.

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«Может ли мы их остановить? Конечно, можем», — сказал он.

Срыв сделки ОПЕК+

На прошлой неделе страны ОПЕК+ не смогли договориться об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти или ее продлении. Москва не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения коронавируса и предлагала сохранить существующие условия. Саудовская Аравия, в свою очередь, настаивала на дополнительном сокращении добычи нефти.

В результате с 1 апреля со стран — членов сделки ОПЕК+ снимаются заключенные ранее обязательства. В воскресенье в СМИ появилась информация, что Саудовская Аравия, наоборот, намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть. Это сообщение обвалило котировки, вслед за ними также упал курс рубля. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники также писало, что Эр-Рияд предложил поставлять в Роттердам нефть марки Arab Light по цене примерно 25 долларов за баррель, что является огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals.

Кроме того, как отмечалось в публикации, европейские нефтеперерабатывающие заводы получили от Saudi Aramco предложения на лимиты поставки нефти, которые значительно превышают традиционные объемы.

Справка
Мир без ОПЕК+. Что будет с ценами на нефть и рублем?Альянс нефтедобывающих государств ОПЕК+, который удерживал цены на нефть последние три года, распался. В результате цены на нефть обвалились с 50 до 35 долларов за баррель.
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16:58 (мск)© Ньюстюб
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