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07:31 (мск), источник: ТАСС

Эксперты считают, что более 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/ — По мнению аналитиков, основной причиной снижения роста бюджетных доходов стало торможение поступлений от налога на прибыль.

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Источник: Reuters

Более 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году из-за превышения расходов над доходами, говориться в исследовании российского рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».

«К концу года 62 региона могут остаться без запасов ликвидности из-за опережающего роста расходов», — говорится в материале.

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Аналитики отмечают, что рост доходов в 2019 году наблюдался почти в стольких же регионах, как и годом ранее (79 против 80). Однако в прошлом году доходы росли в среднем на 10%, а расходы — на 15%.

Основной причиной замедления роста бюджетных доходов эксперты называют торможение поступлений от налога на прибыль. Отрицательная динамика зафиксирована в 27 регионах, тогда как в 2018 году их было 17. Темп прироста поступлений от налога на прибыль снизился с 23% в 2018 году до 8% в 2019 году.

В исследовании отмечается, что плановый объем дотаций в регионы на 2020 год превышает 700 млрд рублей, и под влиянием пандемии коронавируса и других негативных факторов сумма может существенно возрасти при сохранении намерения Минфина сдерживать рост долговой нагрузки регионов.

Также, по мнению экспертов, если низкие цены на нефть и перебои в мировой торговле и транспортно-логистических цепочках сохранятся и после первого квартала, российские экспортеры могут сократить налоговые отчисления. Тогда во втором полугодии регионы могут прибегнуть к долговому финансированию.

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