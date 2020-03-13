Худший день за 30 лет: состояние 20 богатейших людей мира в четверг упало на $78 млрд

Совокупное состояние 20 богатейших людей мира сократилось за день более чем на $78 млрд, подсчитал американский Forbes. Сильнее всего уменьшился капитал самого богатого человека мира — Джеффа Безоса. Но он остался единственным миллиардером с более чем $100 млрд после того, как состояние Билла Гейтса в четверг упало ниже этой отметки. В число главных пострадавших, по данным Forbes Real-Time, вошли:
Потери за день остальных богатейших людей мира можно увидеть в рейтинге Forbes Real-Time, который обновляет данные о состоянии мировых миллиардеров в режиме реального времени.
В четверг произошло крупнейшее после «черного понедельника» 1987 года падение индекса Dow Jones и обрушение мировых рынков на фоне мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса. На закрытии торгов 12 марта индекс Dow Jones Industrial Average упал на 10% или 2352 пункта. Индекс S&P 500 потерял 9,5%, Nasdaq Composite — 9,4%. В Европе индекс Британской фондовой биржи FTSE 100 пережил свой худший день за последние 30 лет, сократившись на 10,87%.
Обрушение индексов и обвал мировых рынков произошел после того, как вечером 11 марта президент США Дональд Трамп объявил о введении запрета на авиаперелеты в США из 26 стран Европы с целью остановить распространение коронавирусной инфекции. Перед этим Всемирная организация здравоохранения объявили о пандемии коронавируса в мире.