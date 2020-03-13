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10:03 (мск), источник: Forbes

Худший день за 30 лет: состояние 20 богатейших людей мира в четверг упало на $78 млрд

Совокупное состояние 20 богатейших миллиардеров мира за день уменьшилось на $78 млрд. Четверг стал худшим днем на фондовых рынках США и Европы за 30 лет из-за панического бегства инвесторов из активов.

Источник: Reuters

Совокупное состояние 20 богатейших людей мира сократилось за день более чем на $78 млрд, подсчитал американский Forbes. Сильнее всего уменьшился капитал самого богатого человека мира — Джеффа Безоса. Но он остался единственным миллиардером с более чем $100 млрд после того, как состояние Билла Гейтса в четверг упало ниже этой отметки. В число главных пострадавших, по данным Forbes Real-Time, вошли:

  • Основатель и глава Amazon Джефф Безос: минус $8 млрд, состояние — $104,4 млрд;
  • Владелец Louis Vuitton и Dior Бернар Арно: минус 7,7 млрд, состояние — $82,5 млрд;
  • Основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг: минус $5,7 млрд, состояние — $57,4 млрд;
  • Основатель Oracle Ларри Элисон: минус $5,6 млрд, состояние — $51,7 млрд;
  • Сооснователь Microsoft Билл Гейтс: минус $5,3 млрд, состояние — $99,2 млрд;
  • Инвестор Уоррен Баффет: минус $5,2 млрд, состояние — $71,5 млрд;
  • Владелец Zara и Massimo Амансио Ортега: минус $5,2 млрд, состояние — $58,1 млрд;
  • Экс-глава Microsoft Стив Балмер: минус $4,3 млрд, состояние — $52,3 млрд;
  • Cооснователь Google Ларри Пейдж: минус $4 млрд, состояние — $51,7 млрд;
  • Cооснователь Google Сергей Брин: минус $3,8 млрд, состояние — $49,8 млрд.
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Потери за день остальных богатейших людей мира можно увидеть в рейтинге Forbes Real-Time, который обновляет данные о состоянии мировых миллиардеров в режиме реального времени.

В четверг произошло крупнейшее после «черного понедельника» 1987 года падение индекса Dow Jones и обрушение мировых рынков на фоне мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса. На закрытии торгов 12 марта индекс Dow Jones Industrial Average упал на 10% или 2352 пункта. Индекс S&P 500 потерял 9,5%, Nasdaq Composite — 9,4%. В Европе индекс Британской фондовой биржи FTSE 100 пережил свой худший день за последние 30 лет, сократившись на 10,87%.

Обрушение индексов и обвал мировых рынков произошел после того, как вечером 11 марта президент США Дональд Трамп объявил о введении запрета на авиаперелеты в США из 26 стран Европы с целью остановить распространение коронавирусной инфекции. Перед этим Всемирная организация здравоохранения объявили о пандемии коронавируса в мире.

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