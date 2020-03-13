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11:07 (мск), источник: Life.ru

Курс биткоина опустился ниже пяти тысяч долларов

При этом ещё в феврале он стоил больше десяти тысяч за штуку.

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Источник: Reuters

Самая популярная криптовалюта мира биткоин за три дня торгов потеряла в стоимости более 40%, опустилась ниже психологической отметки в пять тысяч долларов и продолжает движение вниз. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, в 2:26 (мск) курс достиг отметки в 4933 доллара за штуку, однако уже спустя час стоимость криптовалюты равнялась приблизительно 4,5 тысячи долларов. По состоянию на 5:30 (мск) она и вовсе достигла 4,2 тысячи. При этом ещё месяц назад она превышала десять тысяч.

В последний раз на таком низком уровне курс биткоина был в апреле прошлого года. Самый же яркий период для криптовалюты сложился в конце 2017 года, когда её стоимость взлетела до 20 тысяч долларов.

Тюленин Сергей

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