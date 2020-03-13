11:07 (мск), источник: Life.ru
Курс биткоина опустился ниже пяти тысяч долларов
При этом ещё в феврале он стоил больше десяти тысяч за штуку.
Самая популярная криптовалюта мира биткоин за три дня торгов потеряла в стоимости более 40%, опустилась ниже психологической отметки в пять тысяч долларов и продолжает движение вниз. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Так, в 2:26 (мск) курс достиг отметки в 4933 доллара за штуку, однако уже спустя час стоимость криптовалюты равнялась приблизительно 4,5 тысячи долларов. По состоянию на 5:30 (мск) она и вовсе достигла 4,2 тысячи. При этом ещё месяц назад она превышала десять тысяч.
В последний раз на таком низком уровне курс биткоина был в апреле прошлого года. Самый же яркий период для криптовалюты сложился в конце 2017 года, когда её стоимость взлетела до 20 тысяч долларов.
Тюленин Сергей