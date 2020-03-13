Рост цен до 300%: что и на сколько может подорожать в России из-за коронавируса

Эпидемия коронавируса и перебои в работе китайских производств в начале года не только ударили по нефти, но и создали риски удорожания целого ряда товаров, которые Россия закупает в Китае по выгодным ценам, следует из предоставленных Forbes расчетов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Китай — крупнейший российский поставщик: в 2019 году в нем закуплено товаров на 54,1 млрд рублей, или 22% от всего импорта в стоимостном выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы. Для сравнения, у поставщика номер два — Германии — было закуплено товаров на 25,1 млрд рублей, у США — на 13,2 млрд рублей, у Белоруссии — на 12,8 млрд рублей, у Италии — на 10,9 млрд рублей.
Сейчас ключевой вопрос заключается в том, не приведет ли восстановление работы китайских производств к новой волне эпидемии, отмечает замдиректора ЦМАКПа Владимир Сальников: если она затянется, проблемы с поставками могут вынудить российских импортеров переориентировать закупки на производителей из других стран, с более высокими экспортными ценами.
Чтобы определить продукцию с самыми большим риском удорожания, эксперты ЦМАКП выбрали товарные группы, в которых существенную долю импорта в Россию обеспечивает Китай (по данным ФТС и Базы статистических данных ООН по торговле товарами). Дальше в каждой группе сравнили среднюю цену у китайских производителей с ценой у других стран-поставщиков.
Те товарные категории, по которым Китай не публикует статистику, в итоговый список не попали.
В их числе компьютеры, смартфоны, бытовая электротехника и некоторая одежда и обувь, спортивные товары.
Однако данных, имеющихся в распоряжении экспертов, достаточно для того, чтобы показать примерную динамику цен в случае осложнения ситуации с коронавирусом. При этом приводимые в исследовании данные по разнице цен в Китае и других странах не означают, что в случае прекращения китайского импорта цены в России вырастут именно на эту величину. Они указывают на то, по каким товарным категориям риски резкого подорожания выше, а по каким — ниже.
Самые дешевые товары из Китая
Выгоднее всего покупать в Китае фейерверки — производимая здесь пиротехника в 4,5 раза дешевле, чем в других странах. Не удивительно, что более 90% продукции в этой категории, которую Россия импортировала, было куплено в Китае.
Ножницы (от маникюрных до парикмахерских и портновских) стоят в Китае почти втрое дешевле, чем в других странах. В 2019 году Китай обеспечил 67% российского импорта ножниц.
Замыкают тройку товаров с самыми выгодными ценами трости и трости-сиденья, хлысты и кнуты для верховой езды. Китай продавал их в 2,5 раза дешевле. 59% товаров этой группы Россия в прошлом году закупила у своего восточного соседа.
Товары-лидеры по объемам закупок
Самая крупная товарная категория в импорте из Китая (среди анализируемых ЦМАКП) — игры и игрушки. Их Россия в прошлом году закупила в Поднебесной почти на миллиард долларов ($979,9 млн). Это 74% всего импорта игрушек в прошлом году. Согласно данным ФТС, из Поднебесной в Россию везут самые разные игрушки: трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили, кукол, набивные и ненабивные игрушки, конструкторы, игрушечное оружие и музыкальные инструменты. Аналоги из других стран стоят в среднем в полтора раза дороже, свидетельствуют расчеты ЦМАКП.
Из-за коронавируса могут подорожать и импортные детские книжки-картинки, книги для рисования и раскраски.
В этой товарной категории доля Китая составляет 82%, а аналогичная продукция из других стран стоит на 26% дороже.
Вторая по объемам закупок категория — антибиотики. В 2019 году Россия импортировала их из Китая на $123,8 млн. В стоимостном выражении это три четверти всех завезенных за год препаратов этой группы. Другие страны продавали антибиотики на 75% дороже. Согласно данным аналитического агентства DSM Group, по итогам 11 месяцев 2019 года (последние актуальные данные) в число самых крупных в стоимостном выражении российских закупок китайских антибиотиков вошли доксициклин, натриевая соль цефтриаксона, натриевая соль цефазолина, капреомицин и меропенем.
Однако роста цен на антибиотики в агентстве не ждут: у этих препаратов длительный производственный цикл.
Если перебои все-таки возникнут, то можно будет переключиться на индийских производителей — из цены на продукцию в среднем на 10−25% выше, но при больших объемах закупок могут сравняться с китайскими или даже оказаться ниже, сообщил Forbes представитель DSM Group.
Следующая по объему продаж статья китайского импорта в Россию — головные уборы, которых Россия в 2019 году закупила более чем на $80 млн (70% импорта в этой товарной категории). Цены на китайские шляпы в среднем в 1,8−2,1 раза ниже, чем у конкурентов из других стран.
Данные ЦМАКП фиксируют также большую зависимость России от Китая по закупкам различной химической продукции — прошлом году ее было импортировано на $850 млрд.
Конкуренты торгуют в этих товарных категориях с ценами на 8 до 160% больше.
Что еще ввозится из Китая Перчатки, рукавицы, митенки. В других странах они стоят в среднем на 56% дешевле чем в Китае. Китайские производители обеспечили более 60% российского импорта в этой товарной категории. Искусственный мех. На Китай приходится более 80% завезенного в Россию искусственного меха. Цены у других стран в среднем на 18% выше, чем у восточного соседа. Наборы инструментов (в эту категорию входят в том числе инструменты для ремонта автомобилей и наборы гаечных ключей и отверток) у альтернативных поставщиков стоили на 88% дороже, чем в Китае. Доля страны в российском импорте по товарной категории — 42%. Термосы — в других странах на 72% дороже, доля Китая в импорте — 88%. Ручная механическая кухонная техника (соковыжималки, мясорубки, терки и прочие приборы) — разница в цене составляет 65%, доля Китая — 59%. Керамическая посуда (кроме фарфора) — у других поставщиков на 9% дороже, доля Китая — 82%. Манекены — на 70% дороже, доля Китая — 57%.
Из продуктов питания у России большая зависимость от импортируемых из Китая капусты и рыбного филе.
Это 44% и 40% российских зарубежных закупок соответственно. Капусту другие экспортеры предлагали на 11% дороже, рыбное филе — на 7%. Судя по данным ФТС, капусту Россия в Китае закупает в основном белокачанную (больше половины импорта), рыбное филе — тунца, тилапии и минтая.
По пряностям на Китай пришлась половина российского импорта, эта продукция у других стран стоила дороже в среднем на 31%.
Но в целом снижение ввоза китайского продовольствия сильного негативного эффекта на российский рынок не окажет, отмечается в обзоре ЦМАКП: по большинству сегментов доля Китая незначительна, лишь в отдельных регионах и на конкретных рынках овощей, фруктов, рыбы и морепродуктов есть риски роста цен или значимого сокращения ассортимента.
Представитель Минпромторга не ответил на запрос Forbes. Представитель Х5 Retail Group сообщил, что доля прямого импорта из Китая в торговых сетях группы существенно ниже 1%, преимущественно это непродовольственные товары, из продовольствия — в основном имбирь и чеснок. «По этим позициям мы ищем возможность поставок из других стран, чтобы заменить товары из Китая аналогичными по качеству и ценам», — уточнил он.
В «Азбуке Вкуса» закупки товаров из Китая также минимальны, заявил представитель сети: непродовольственные наименования она в Китае не приобретает, не считая сезонного товара на Новый год, а из продовольствия закупает единичные продукты: чеснок, помело, имбирь, капусту брокколи, грибы Шимиджи. «Магнит» прекратил импортировать овощи и фрукты из Китая, заменив их поставками из других регионов, сказал представитель сети.
Уже возникшие перебои с китайскими импортом могут вызвать колебания цен в пределах одного-трех кварталов, оценивает директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель. Но по итогам года, если проблему с вирусом решат, последствия будут небольшими, добавляет эксперт.
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Как правило, у предприятий есть запасы продукции, и в случае резкого сокращения поставок они могут два-три месяца торговать по старым ценам, говорит замдиректора Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов.
Сразу повышать цены нет смысла: эпидемия может прекратиться, и продавец потеряет прибыль из-за сокращения объема продаж.
По оценке Миронова, рост цен на импортные товары может начаться как минимум через месяц. Если за месяц Китай возобновит поставки, то никаких проблем не будет, согласен директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов.
Если эпидемия в Китае затянется, цены на товары, где доля его импорта сейчас определяющая, должны вырасти, считает Сальников, но не на всю величину их отрыва от мировых цен. Российские поставщики китайских товаров из-за слабого спроса могут не отразить их удорожание в розничных ценах полностью, уверен он. Кроме того, из-за коронавируса снизится мировой спрос в целом, а значит и мировые цены на товары в сравнении с 2019 годом, считает Кнобель.