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13:39 (мск), источник: Ведомости

ЦБ назвал ослабление рубля краткосрочным проинфляционным фактором

Ослабление рубля, вызванное распространением коронавируса и ухудшением ситуации на рынке нефти, является существенным, но краткосрочным проинфляционным фактором, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ.

Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:44 MSK, 13.03
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Источник: AP 2020

Ранее регулятор заявил, что финансовая система России готова к внешним шокам лучше, чем в 2014—2015 гг. По его данным, в банковской и в целом финансовой системе «накоплены буферы капитала и рублевой, а также валютной ликвидности».

ЦБ имеет полный набор инструментов «для поддержания финансовой стабильности и готов их оперативно задействовать, если этого будет требовать ситуация», говорится в сообщении.

Для поддержки рубля и финансового рынка ЦБ объявил о проведении 13 марта аукциона репо «тонкой настройки» в объеме 500 млрд руб. Регулятор также объявил о сохранении лимита валютных свопов по предоставлению долларов США со сроком исполнения «сегодня» до $5 млрд. Прошлый аукцион проводился во вторник, 10 марта. Спрос на него составил 592,4 млрд руб.

В тот день торги открылись падением нефтяных котировок и рубля. Это произошло в результате провала сделки стран-экспортеров нефти ОПЕК+.

Справка
Мир без ОПЕК+. Что будет с ценами на нефть и рублем?Альянс нефтедобывающих государств ОПЕК+, который удерживал цены на нефть последние три года, распался. В результате цены на нефть обвалились с 50 до 35 долларов за баррель.
Следите за развитием темы Обвал нефти, рубля и мировых рынков
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