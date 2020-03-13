15:26 (мск), источник: Ведомости
Песков призвал не ориентироваться лишь на негативный прогноз Кудрина
Не следует ориентироваться только на прогноз развития российской экономики от председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, заявил журналистам
По словам Кудрина, Россия в этом году может столкнуться с ростом уровня бедности, дефицитом бюджета и нулевым ростом экономики. При цене на нефть в $35 за баррель и среднегодовом курсе в 72 руб. за доллар выпадающие доходы федерального бюджета составят около 3 трлн руб., а дефицит по итогам года будет чуть меньше 2% ВВП, в этом случае рост экономики будет «около нуля» вместо прогнозируемых Минэкономразвития 1,9%, предупредил председатель Счетной палаты. При этом при среднегодовой цене нефти в $40 за баррель, ситуация «будет чуть лучше», по словам Кудрина, но рост ВВП все равно будет значительно ниже прогноза в начале года.
9 марта в мире обрушились цены на нефть. Сырье марки Brent подешевело на 30% еще на открытии торгов. К концу дня котировки скорректировались до $34,36 (-24%). Это произошло