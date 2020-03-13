Глава РСПП объявил о переносе Недели российского бизнеса

«Съезд РСПП предлагаю провести осенью», — сказал Шохин.
Он добавил, что считает целесообразным разнести мероприятия Недели российского бизнеса по времени и площадкам.
Неделя российского бизнеса должна была пройти
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса по миру как пандемию. По последним данным, общее число заболевших коронавирусом достигло 135 тыс. человек в разных странах. Число жертв по всему миру приблизилось к 5 тыс. человек, вылечить удалось более 70 тыс.
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в России зарегистрировано 34 случая заболевания: 31 у россиян, 2 — у граждан Китая и 1 у гражданина Италии. Граждане Китая и россиянин выздоровели и были выписаны из больницы. Также были выписаны три россиянина, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess в Японии.