Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 В России официально трудоустроили кота Рыжего кота Степана официально трудоустроили в Городенскую сельскую библиотеку
Фоторепортажи
50Конкурс фотографий живой природы #Nature2020
15Пустые популярные туристические локации
16:25 (мск), источник: RNS

Глава РСПП объявил о переносе Недели российского бизнеса

Неделя российского бизнеса и съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) будут перенесены из-за ситуации с коронавирусом, заявил глава РСПП Александр Шохин, открывая встречу бюро РСПП с первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Коронавирус Covid-19
16:15 (мск)В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
Источник: РИА "Новости"

«Съезд РСПП предлагаю провести осенью», — сказал Шохин.

Он добавил, что считает целесообразным разнести мероприятия Недели российского бизнеса по времени и площадкам.

Читайте также
ЦБ назвал ослабление рубля краткосрочным проинфляционным фактором

Неделя российского бизнеса должна была пройти 16—19 марта.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса по миру как пандемию. По последним данным, общее число заболевших коронавирусом достигло 135 тыс. человек в разных странах. Число жертв по всему миру приблизилось к 5 тыс. человек, вылечить удалось более 70 тыс.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в России зарегистрировано 34 случая заболевания: 31 у россиян, 2 — у граждан Китая и 1 у гражданина Италии. Граждане Китая и россиянин выздоровели и были выписаны из больницы. Также были выписаны три россиянина, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess в Японии.

Следите за развитием темы Пандемия коронавируса
 Стало известно о состоянии зараженных коронавирусом в Подмосковье
Минтруд назвал дату начала оформления выплат на детей 3-7 лет
Коронавирус Covid-19
В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
Восемь переболевших коронавирусом выписаны из российских больниц
Чехия закроет границы для иностранцев из-за риска коронавируса
В Петербурге и Ленобласти синхронно вводят ограничения из-за коронавируса
Число случаев заражения коронавирусом в РФ увеличилось до 45
Замешанный в миллиардном хищении чиновник получил условный срок
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
Российские власти назвали традицией низкие зарплаты женщин
Опустевшие туристические места Азии показали на фото
Москвич погиб после падения дерева на машину
Мастер фотошопа выполнил просьбы клиентов буквально (фото)
Здоровье
Выглядящий в 56 лет на 30 лет мужчина раскрыл секрет своей «вечной» молодости Пять лет назад он ушел из бизнеса.
Hi-Tech
Функции будущего в вашем смартфоне (видео) Функция, которая упростит вам жизнь
Горячие темы на Авто
Поправки! 159
Следует ли жалеть о СССР? 156
Почему надо менять Конституцию 157
Что дает членство в партии? 113
Кино
Рудковская высказалась о песне Little Big для «Евровидения» Премьера клипа состоялась в эфире передачи «Вечерний Ургант»
Новости партнеров
Пройди опрос о кадровом конкурсе в Госдуме, твое мнение очень важно
Кто попросил Терешкову об обнулении сроков Путина
Путин раскрыл доклад ФСБ по вирусу из Китая
Найдено библейское пророчество о Путине – царе Востока
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 375
Онкоцентр 349
Вопрос 291
Безынициативный сотрудник или нет? 151
Леди
Маски-шоу: как звезды спасаются от коронавируса Рассказываем, как российские звезды предохраняются от вируса, напугавшего целый мир.
Новости партнеров
Неудачная пластика превратила Королеву в невзрачную копию Темниковой
Жена Джигана прокомментировала срыв рэпера
Андрей Данилко женился на женщине старше себя
Кто и зачем устроил игры с коронавирусом: кому это выгодно
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь