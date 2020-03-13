18:15 (мск), источник: Коммерсантъ
«Шок будет коротким, но, по-видимому, тяжелым»
Зарубежные СМИ — о рекордном биржевом обвале.
Вчерашнюю панику на мировом финансовом рынке и сильнейший обвал фондовых индексов спровоцировало решение властей США ограничить въезд из Европы и других стран, а также объявление ВОЗ коронавируса пандемией. Как зарубежные СМИ комментируют эти события — в подборке «Ъ».
Перерастет ли обвал цен на акции и нефть на этой неделе в более глубокий экономический кризис, который, возможно, затмит даже кризис 2008 года, зависит от того, как отреагируют правительства США и других стран. Сейчас США — запоздало — предприняли решительные действия по (ограничению.— «Ъ») поездок и объявили о некоторой поддержке для бизнеса. Но это слишком поздно, чтобы предотвратить распространение коронавируса, и слишком мало, чтобы избежать более глубокого экономического спада.
Рынки уже переполнены наличными, и, как было снова продемонстрировано в начале марта, дальнейшее снижение процентных ставок больше не переходит в рост. Что сейчас нужно — это руководство, которое концентрируется на внутренних проблемах и стремится к международному сотрудничеству, а не ищет козла отпущения среди других стран…
Мировая экономика может скатиться в рецессию на фоне кризиса, связанного с коронавирусом, предупредили эксперты прошлым вечером, когда FTSE 100 пережил худший день за более чем 30 лет… Рецессию определяют как два следующих друг за другом квартала сокращения экономики. С такой чисто технической точки зрения рецессия сейчас представляется неизбежной…
(Результаты.— «Ъ») трех месяцев — с апреля по июнь — могут быть такими, что небольшое сокращение в первом квартале покажется успехом… Потребители, на которых приходится две трети национального производства, приняли психологию отсиживания в бункере. Это значит, что Великобритания потеряла свою основную движущую силу… Ничего подобного не было после финансового кризиса 2008 года.
Самый долгий в истории американского фондового рынка «бычий» период закончился сейчас, когда вспышка коронавируса оказалась достаточно серьезной, чтобы завершить 11 лет почти беспрецедентного роста после финансового кризиса…
Посткризисный «бычий» разбег на рынке сталкивался со многими препятствиями, но быстро преодолел их все. Долговой кризис в Европе угрожал снова погрузить мировую экономику в рецессию в 2010—2012 годах, но в конечном итоге успокоился. В 2013 году сворачивание программы покупки облигаций Федеральной резервной системой на короткий срок привело к пожару, который угрожал акциям на рынках развитых стран. Замедление экономики Китая также вызывало беспокойство.
Но каждый раз инвесторы отмахивались от неудач, сохраняли спокойствие и «покупали на понижении» — фраза, которая настолько стала мантрой, что даже появилась на футболках, кружках и в вирусном (по меркам финансовой отрасли) видео на YouTube.
Этот экономический цикл был уже очень долгим, и, учитывая, насколько сильными были рынки в последнее десятилетие, кажется весьма вероятным, что спад углубится. Этот «медвежий» рынок едва ли достигнет низшей точки до тех пор, пока не стихнут последние толчки недавнего финансового землетрясения, а степень экономического воздействия коронавируса не станет понятнее.
Попытка Трампа успокоить кризис вызвала только больший финансовый хаос… Запрет Трампа на полеты в 26 стран Европы был сделан ни с того ни с сего. Он противоречит рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и практически гарантирует, что удар по американской экономике усилится… Это может стать стимулом для еще одного масштабного падения фондовых рынков, так как инвесторы, не имея причин для макрооптимизма, включились в микроохоту на
Валютную интервенцию (ФРС.— «Ъ») можно рассматривать как пример того, что руководители финансовой системы пытаются восстановить чувство стабильности, демонстрируя силу. Однако пугает то, что американский центробанк был вынужден действовать менее чем через 24 часа после того, как американский президент попытался успокоить кризис и потерпел поражение. Можно подозревать, что впереди еще более безумные дни.
Инвесторы должны заучить, что
Урок Китая гласит, что перед восстановлением экономики и биржевого курса сначала должно быть остановлено распространение вируса. Необходимые для этого меры, такие как ограничение перелетов, закрытие магазинов и отмена культурных и спортивных мероприятий, хотя и способствуют вероятному впадению экономики в рецессию, тем не менее важны в интересах людей. Серьезные прогнозы о дальнейшем экономическом развитии пока что невозможны. Нельзя исключать, что после успехов в борьбе с вирусом экономика и биржи быстро восстановятся.
Перевела Яна Рождественская