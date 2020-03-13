Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Последний генсекС чем пришёл и что растерял по пути Михаил Горбачёв
Фоторепортажи
50Показаны лучшие черно-белые фотографии года
14Женское движение: что такое «Макияж под камуфляж»
18:15 (мск), источник: Коммерсантъ

«Шок будет коротким, но, по-видимому, тяжелым»

Зарубежные СМИ — о рекордном биржевом обвале.

ЦБ: $ 73.1882   -0.84 € 81.8610   -1.80 ММВБ: $ 73.0500   -1.80 € 81.1875   -2.33
Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 18:13 MSK, 13.03
136 390Инфицировано
5 058Скончалось
69 598Выздоровело
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Вчерашнюю панику на мировом финансовом рынке и сильнейший обвал фондовых индексов спровоцировало решение властей США ограничить въезд из Европы и других стран, а также объявление ВОЗ коронавируса пандемией. Как зарубежные СМИ комментируют эти события — в подборке «Ъ».

The New York Times (Нью-Йорк, США)

Перерастет ли обвал цен на акции и нефть на этой неделе в более глубокий экономический кризис, который, возможно, затмит даже кризис 2008 года, зависит от того, как отреагируют правительства США и других стран. Сейчас США — запоздало — предприняли решительные действия по (ограничению.— «Ъ») поездок и объявили о некоторой поддержке для бизнеса. Но это слишком поздно, чтобы предотвратить распространение коронавируса, и слишком мало, чтобы избежать более глубокого экономического спада.

Насыщение рынков ликвидностью, как это сделали в 2008 году, на этот раз не решит проблему.

Рынки уже переполнены наличными, и, как было снова продемонстрировано в начале марта, дальнейшее снижение процентных ставок больше не переходит в рост. Что сейчас нужно — это руководство, которое концентрируется на внутренних проблемах и стремится к международному сотрудничеству, а не ищет козла отпущения среди других стран…

The Times (Лондон, Великобритания)

Мировая экономика может скатиться в рецессию на фоне кризиса, связанного с коронавирусом, предупредили эксперты прошлым вечером, когда FTSE 100 пережил худший день за более чем 30 лет… Рецессию определяют как два следующих друг за другом квартала сокращения экономики. С такой чисто технической точки зрения рецессия сейчас представляется неизбежной…

Сейчас люди самоизолируются, пабы пусты, ритейлеры страдают, а авиакомпании находятся в кризисе. Учитывая, что правительство обдумывает возможность введения более драконовских мер, это лишь начало воздействия на экономику.

(Результаты.— «Ъ») трех месяцев — с апреля по июнь — могут быть такими, что небольшое сокращение в первом квартале покажется успехом… Потребители, на которых приходится две трети национального производства, приняли психологию отсиживания в бункере. Это значит, что Великобритания потеряла свою основную движущую силу… Ничего подобного не было после финансового кризиса 2008 года.

Все совсем по-другому в этот раз. Шок будет коротким, но, по-видимому, он будет тяжелым.

Financial Times (Лондон, Великобритания)

Самый долгий в истории американского фондового рынка «бычий» период закончился сейчас, когда вспышка коронавируса оказалась достаточно серьезной, чтобы завершить 11 лет почти беспрецедентного роста после финансового кризиса…

Посткризисный «бычий» разбег на рынке сталкивался со многими препятствиями, но быстро преодолел их все. Долговой кризис в Европе угрожал снова погрузить мировую экономику в рецессию в 2010—2012 годах, но в конечном итоге успокоился. В 2013 году сворачивание программы покупки облигаций Федеральной резервной системой на короткий срок привело к пожару, который угрожал акциям на рынках развитых стран. Замедление экономики Китая также вызывало беспокойство.

Но каждый раз инвесторы отмахивались от неудач, сохраняли спокойствие и «покупали на понижении» — фраза, которая настолько стала мантрой, что даже появилась на футболках, кружках и в вирусном (по меркам финансовой отрасли) видео на YouTube.

Сегодня почти никто не сохраняет спокойствие; те немногие инвесторы, которые осторожно пытались купить на понижении, пострадали от этих попыток…

Этот экономический цикл был уже очень долгим, и, учитывая, насколько сильными были рынки в последнее десятилетие, кажется весьма вероятным, что спад углубится. Этот «медвежий» рынок едва ли достигнет низшей точки до тех пор, пока не стихнут последние толчки недавнего финансового землетрясения, а степень экономического воздействия коронавируса не станет понятнее.

Пандемия коронавируса
18:00 (мск)На лайнере Costa Magica, где выявили коронавирус, находятся 30 россиян
17:56 (мск)Из-за коронавируса Украина закрывает границу для всех иностранцев
17:15 (мск)СМИ сообщили, что у президента Бразилии заподозрили коронавирус

The Guardian (Лондон, Великобритания)

Попытка Трампа успокоить кризис вызвала только больший финансовый хаос… Запрет Трампа на полеты в 26 стран Европы был сделан ни с того ни с сего. Он противоречит рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и практически гарантирует, что удар по американской экономике усилится… Это может стать стимулом для еще одного масштабного падения фондовых рынков, так как инвесторы, не имея причин для макрооптимизма, включились в микроохоту на корпорации-неудачников. При падении индекса FTSE 100 на 10,87% более десятка участников увидели, что их акции упали на 15% и более, и это не всегда очевидные кандидаты, такие как авиакомпании, отели, туроператоры или круизная компания Carnival…

Новость
Коронавирус поставил авиакомпании на грань выживания

Валютную интервенцию (ФРС.— «Ъ») можно рассматривать как пример того, что руководители финансовой системы пытаются восстановить чувство стабильности, демонстрируя силу. Однако пугает то, что американский центробанк был вынужден действовать менее чем через 24 часа после того, как американский президент попытался успокоить кризис и потерпел поражение. Можно подозревать, что впереди еще более безумные дни.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (Франкфурт, Германия)

Инвесторы должны заучить, что кредитно-денежная политика не страхует от убытков. Это всегда была нелепая идея. Тем болезненнее теперь пробуждение. После еще одного плохого дня на бирже одно можно сказать точно: кредитно-денежная политика может попытаться ограничить вызванный вирусом ущерб экономике, но не может предотвратить погружение экономики в рецессию… Все обычные средства для повышения покупательной способности людей разбиваются о необычный характер проблемы: если люди из соображений здоровья должны оставаться дома, нет смысла заманивать их в магазины, рестораны и самолеты разными скидками и стимулами.

Это в любом случае время не экономистов и политиков, а врачей и медсестер, которые иногда жертвуют собой, а также политиков в сфере здравоохранения.

Урок Китая гласит, что перед восстановлением экономики и биржевого курса сначала должно быть остановлено распространение вируса. Необходимые для этого меры, такие как ограничение перелетов, закрытие магазинов и отмена культурных и спортивных мероприятий, хотя и способствуют вероятному впадению экономики в рецессию, тем не менее важны в интересах людей. Серьезные прогнозы о дальнейшем экономическом развитии пока что невозможны. Нельзя исключать, что после успехов в борьбе с вирусом экономика и биржи быстро восстановятся.

Справка
Мир без ОПЕК+. Что будет с ценами на нефть и рублем?Альянс нефтедобывающих государств ОПЕК+, который удерживал цены на нефть последние три года, распался. В результате цены на нефть обвалились с 50 до 35 долларов за баррель.

Перевела Яна Рождественская

Следите за развитием темы Обвал нефти, рубля и мировых рынков
 Путин: коробит, что менеджеры госкомпаний получают по миллиону в день
Китай обвинил США в эпидемии коронавируса
Число случаев заражения коронавирусом в РФ увеличилось до 45
Замешанный в миллиардном хищении чиновник получил условный срок
Минфин направил на пенсии конфискованные у коррупционеров деньги
СМИ сообщили, что у президента Бразилии заподозрили коронавирус
Опустевшие туристические места Азии показали на фото
Ученые узнали масштабы аномальной жары к 2100 году
Мастер фотошопа выполнил просьбы клиентов буквально (фото)
Здоровье
Выглядящий в 56 лет на 30 лет мужчина раскрыл секрет своей «вечной» молодости Пять лет назад он ушел из бизнеса.
Hi-Tech
Функции будущего в вашем смартфоне (видео) Функция, которая упростит вам жизнь
Авто
Зачем российские «Лады» собирают на украинском заводе ЗАЗ Первая партия машин уже выпущена в Запорожье и отправлена дилерам
Кино
Рудковская высказалась о песне Little Big для «Евровидения» Премьера клипа состоялась в эфире передачи «Вечерний Ургант»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Знаменитые россиянки, родившие от чужих мужей
Известные кумиры, убитые своими поклонниками
Эти снимки были запрещены в СССР. Что на них?
По ней сходили с ума: смотреть больно спустя годы
Леди
Как выглядит 33-летняя женщина, 5 раз увеличившая грудь Как британка, вдохновившись карикатурой, решилась на пластику и сменила род деятельности.
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь