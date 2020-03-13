Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Последний генсекС чем пришёл и что растерял по пути Михаил Горбачёв
Фоторепортажи
50Показаны лучшие черно-белые фотографии года
14Женское движение: что такое «Макияж под камуфляж»
17:51 (мск), источник: РИА Новости

Силуанов не согласился с возможностью рецессии в экономике в 2020 году

КОСТРОМА, 13 мар — РИА Новости. Министр финансов Антон Силуанов не согласился с возможностью рецессии в экономике России в текущем году.

Источник: РИА Новости

«Нет, у нас другие оценки», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос, согласен ли он с соответствующим мнением.

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин накануне заявил, что в случае сохранения нефтяных цен на уровне около 35 долларов за баррель рост российской экономики в этом году может оказаться близким к нулю и будут риски даже спада. По его оценке, инфляция в этом сценарии может составить 6% или даже больше, а бюджет недосчитается 3 триллионов рублей и его дефицит будет чуть меньше 2% ВВП.

Впрочем Кудрин отметил, что ожидает все же более высокую цену нефти — около 40−45 долларов за баррель. Кроме того, он дал высокую оценку действиям Минфина и ЦБ, назвав абсолютно адекватными их первые шаги в условиях текущей ситуации в мировой экономике и обвала нефтяных цен.

Справка
Мир без ОПЕК+. Что будет с ценами на нефть и рублем?Альянс нефтедобывающих государств ОПЕК+, который удерживал цены на нефть последние три года, распался. В результате цены на нефть обвалились с 50 до 35 долларов за баррель.
Следите за развитием темы Обвал нефти, рубля и мировых рынков
 Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
Ученые рассказали, для кого коронавирус смертельно опасен
Число случаев заражения коронавирусом в РФ увеличилось до 45
Замешанный в миллиардном хищении чиновник получил условный срок
Минфин направил на пенсии конфискованные у коррупционеров деньги
СМИ сообщили, что у президента Бразилии заподозрили коронавирус
Опустевшие туристические места Азии показали на фото
Ученые узнали масштабы аномальной жары к 2100 году
Мастер фотошопа выполнил просьбы клиентов буквально (фото)
Здоровье
Выглядящий в 56 лет на 30 лет мужчина раскрыл секрет своей «вечной» молодости Пять лет назад он ушел из бизнеса.
Hi-Tech
Функции будущего в вашем смартфоне (видео) Функция, которая упростит вам жизнь
Авто
Зачем российские «Лады» собирают на украинском заводе ЗАЗ Первая партия машин уже выпущена в Запорожье и отправлена дилерам
Кино
Рудковская высказалась о песне Little Big для «Евровидения» Премьера клипа состоялась в эфире передачи «Вечерний Ургант»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 389
Онкоцентр 358
Вопрос 300
Безынициативный сотрудник или нет? 165
Леди
Как выглядит 33-летняя женщина, 5 раз увеличившая грудь Как британка, вдохновившись карикатурой, решилась на пластику и сменила род деятельности.
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь