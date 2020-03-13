17:51 (мск), источник: РИА Новости
Силуанов не согласился с возможностью рецессии в экономике в 2020 году
КОСТРОМА, 13 мар — РИА Новости. Министр финансов Антон Силуанов не согласился с возможностью рецессии в экономике России в текущем году.
«Нет, у нас другие оценки», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос, согласен ли он с соответствующим мнением.
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин накануне заявил, что в случае сохранения нефтяных цен на уровне около 35 долларов за баррель рост российской экономики в этом году может оказаться близким к нулю и будут риски даже спада. По его оценке, инфляция в этом сценарии может составить 6% или даже больше, а бюджет недосчитается 3 триллионов рублей и его дефицит будет чуть меньше 2% ВВП.
Впрочем Кудрин отметил, что ожидает все же более высокую цену нефти — около 40−45 долларов за баррель. Кроме того, он дал высокую оценку действиям Минфина и ЦБ, назвав абсолютно адекватными их первые шаги в условиях текущей ситуации в мировой экономике и обвала нефтяных цен.