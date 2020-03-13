20:20 (мск), источник: ТАСС
Россия временно ограничивает авиасообщение со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией
Исключение составляют рейсы из Москвы в столицы и обратно.
МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Россия с 16 марта ограничивает регулярное авиасообщение со всеми странами Евросоюза, кроме рейсов из Москвы в столицы и обратно. Также ограничивается авиасообщение с Швейцарией и Норвегией, кроме рейсов в Женеву и Осло соответственно, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
«В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории России оперативным штабом принято решение временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с 00 часов 00 минут 16 марта 2020 г. по московскому времени с территории Российской Федерации на территорию стран — членов Европейского Союза и в обратном направлении, за исключением регулярных рейсов Москва — столица страны — члена Европейского Союза (и обратно), осуществляемых через международный аэропорт Шереметьево (терминал F)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что также ограничивается регулярное авиасообщение со Швейцарией, кроме рейсов Москва — Женева, и Норвегией, кроме рейсов Москва — Осло.