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20:20 (мск), источник: ТАСС

Россия временно ограничивает авиасообщение со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией

Исключение составляют рейсы из Москвы в столицы и обратно.

Коронавирус Covid-19
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по данным JHU CSSE на 19:53 MSK, 13.03
Источник: AFP 2020

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Россия с 16 марта ограничивает регулярное авиасообщение со всеми странами Евросоюза, кроме рейсов из Москвы в столицы и обратно. Также ограничивается авиасообщение с Швейцарией и Норвегией, кроме рейсов в Женеву и Осло соответственно, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

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«В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории России оперативным штабом принято решение временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с 00 часов 00 минут 16 марта 2020 г. по московскому времени с территории Российской Федерации на территорию стран — членов Европейского Союза и в обратном направлении, за исключением регулярных рейсов Москва — столица страны — члена Европейского Союза (и обратно), осуществляемых через международный аэропорт Шереметьево (терминал F)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также ограничивается регулярное авиасообщение со Швейцарией, кроме рейсов Москва — Женева, и Норвегией, кроме рейсов Москва — Осло.

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