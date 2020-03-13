Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
«Шок будет коротким, но, по-видимому, тяжелым»Зарубежные СМИ - о рекордном биржевом обвале
Фоторепортажи
14Женское движение: что такое «Макияж под камуфляж»
15Пустые популярные туристические локации
21:40 (мск), источник: Известия

Мантуров назвал плюсы снижения курса рубля

Снижение курса рубля — определенный плюс для большинства отраслей промышленности, так как повышается их конкурентоспособность на мировом рынке. Об этом в пятницу, 13 марта, рассказал журналистам глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров.

ЦБ: $ 73.1882   -0.84 € 81.8610   -1.80 ММВБ: $ 73.2350   -1.61 € 81.1075   -2.41
Источник: РИА "Новости"

«Для большинства отраслей промышленности изменения курса в сторону удешевления рубля — это определенный плюс и повышение конкурентоспособности на внешних рынках, но при этом есть ряд предприятий и отраслей, где используется еще существенная часть иностранных комплектующих, чтобы это не повлияло на увеличение цены конечной продукции», — приводит «Интерфакс» слова Мантурова.

Он подчеркнул, что сейчас из-за распространения эпидемии коронавируса есть проблемы с автопромом.

Читайте также
Рост цен до 300%: что и на сколько может подорожать в России из-за коронавируса

«Слава Богу, что в Китае уже восстанавливается работа предприятий в штатном режиме, думаю, скоро они вернутся в штатный режим работы, и мы выйдем на ритмичную поставку тех компонентов, чтобы нам не пришлось кардинально перестраиваться», — добавил министр.

Вместе с тем, по его словам, сложившаяся ситуация мотивирует к перестройке и отечественных производителей, чтобы научиться минимизировать зависимость от внешних поставок.

Ситуация на мировых и российских рынках изменилась 6 марта после провала переговоров стран — участниц ОПЕК+. После этого резко упали цены на нефть, заметно снизился курс рубля по отношению к доллару и евро и претерпела значительные изменения стоимость акций российских компаний.

13 марта при открытии торгов на Московской бирже курсы доллара и евро потеряли больше рубля. В этот день доллар снизился до отметки 73,61 рубля, а евро — до 82,23 рубля. Спустя несколько часов курс евро и вовсе опустился ниже 81 рубля.

В то же время министр финансов России Антон Силуанов заявил, что при цене нефти $30 за баррель можно полностью финансировать расходы бюджета в течение шести лет. Кроме того, чиновник опроверг перспективы рецессии в экономике РФ в 2020 году.

Читайте также
Следите за развитием темы Обвал нефти, рубля и мировых рынков
 На сигарету найдется: 25% работодателей поддерживают штрафы за перекуры
Минусы плюса: коронавирус лучше всего распространяется при 8-9°C
Россия временно ограничивает авиасообщение со странами Европы
Зеленский подписал закон о русскоязычных школах на Украине
Британский школьник придумал, как заработать на коронавирусе
Саудовская Аравия продаст Белоруссии нефть по хорошей цене
Зарубежные СМИ о рекордном биржевом обвале: «Шок будет тяжелым»
Мастер фотошопа выполнил просьбы клиентов буквально (фото)
Ученые узнали масштабы аномальной жары к 2100 году
Здоровье
Выглядящий в 56 лет на 30 лет мужчина раскрыл секрет своей «вечной» молодости Пять лет назад он ушел из бизнеса.
Hi-Tech
Функции будущего в вашем смартфоне (видео) Функция, которая упростит вам жизнь
Авто
Зачем российские «Лады» собирают на украинском заводе ЗАЗ Первая партия машин уже выпущена в Запорожье и отправлена дилерам
Кино
Рудковская высказалась о песне Little Big для «Евровидения» Премьера клипа состоялась в эфире передачи «Вечерний Ургант»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 420
Безынициативный сотрудник или нет? 230
Пятница 162
Дела африканские - серия хрен знает какая 143
Леди
Петросян смутил сеть гладко выбритыми ногами Пара улетела в Дубай.
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь