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01:09 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft

ТАСС, 14 марта. Американский предприниматель, основатель компании Microsoft Билл Гейтс покидает совет директоров. Об этом в пятницу сообщил телеканал CNBC со ссылкой на заявление генерального директора корпорации Сатьи Наделлы.

Источник: Reuters

«Учиться у Билла и работать с ним на протяжении долгих лет стало великой честью и привилегией, — приводит телеканал слова Наделлы. — Совет [директоров] многое приобрел в результате руководства и советов Билла».

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Наделла также отметил, что с нетерпением ждет продолжения работы с Гейтсом в целях реализации их общей задачи «по расширению возможностей каждого человека и каждой организации на планете для достижения большего».

Кроме того, Гейтс также покидает совет директоров инвестиционного фонда Berkshire Hathaway, отмечает CNBC.

Основанная в 1975 году предпринимателями Биллом Гейтсом и Полом Алленом Microsoft — одна из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения для различных устройств, от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира Microsoft находится в американском Редмонде (штат Вашингтон). Рыночная капитализация корпорации составляет более $700 млрд.

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