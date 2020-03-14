СМИ: Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft

«Учиться у Билла и работать с ним на протяжении долгих лет стало великой честью и привилегией, — приводит телеканал слова Наделлы. — Совет [директоров] многое приобрел в результате руководства и советов Билла».
Наделла также отметил, что с нетерпением ждет продолжения работы с Гейтсом в целях реализации их общей задачи «по расширению возможностей каждого человека и каждой организации на планете для достижения большего».
Кроме того, Гейтс также покидает совет директоров инвестиционного фонда Berkshire Hathaway, отмечает CNBC.
Основанная в 1975 году предпринимателями Биллом Гейтсом и Полом Алленом Microsoft — одна из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения для различных устройств, от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира Microsoft находится в американском Редмонде (штат Вашингтон). Рыночная капитализация корпорации составляет более $700 млрд.