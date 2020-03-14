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11:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Банки повышают ставки ипотеки из-за снижения рубля

Крупные банки начинают повышать ставки ипотеки. Уже увеличили ставки Юникредит-банк и Транскапиталбанк. Как передает газета «Ведомости», готовятся повышать ставки Абсолют-банк и Райффайзенбанк, другие банки намерены корректировать условия в зависимости от экономической ситуации. Ранее гендиректор «Дома. РФ» Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на один-два процентных пункта после падения курса рубля.

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Источник: РИА "Новости"

В Юникредит-банке ставки выросли по всем ипотечным кредитам на 1,5 п. п. В Транскапиталбанке на столько же увеличились ставки по всем программам, кроме «семейной ипотеки», рассказала газете руководитель отдела мониторинга банковских продуктов для физических лиц маркетингового агентства Marcs Наталия Исаенко.

Юникредит-банк и Абсолют-банк намерены повысить ставки и для тех клиентов, кому ранее одобрили заявки, но с кем еще не были подписаны договоры.

Вопрос корректировок или повышения ставок рассматривают Альфа-банк, «Открытие», Росбанк, Райффайзенбанк, ВТБ, МКБ, «Уралсиб», «Зенит», СМП Банк. Промсвязьбанк и УБРиР не планируют пересматривать условия ипотеки по крайней мере до заседания Центробанка по ключевой ставке 20 марта.

Напомним, ЦБ считает, что рост доступности ипотеки может привести к снижению доступности жилья для населения. В Сбербанке подсчитали, что при продолжительном снижении средней ставки по ипотеке и удлинении сроков кредитования средний платеж по кредиту за два последних года вырос более чем на 10%.

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