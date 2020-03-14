Банки повышают ставки ипотеки из-за снижения рубля

В Юникредит-банке ставки выросли по всем ипотечным кредитам на 1,5 п. п. В Транскапиталбанке на столько же увеличились ставки по всем программам, кроме «семейной ипотеки», рассказала газете руководитель отдела мониторинга банковских продуктов для физических лиц маркетингового агентства Marcs Наталия Исаенко.
Юникредит-банк и Абсолют-банк намерены повысить ставки и для тех клиентов, кому ранее одобрили заявки, но с кем еще не были подписаны договоры.
Вопрос корректировок или повышения ставок рассматривают Альфа-банк, «Открытие», Росбанк, Райффайзенбанк, ВТБ, МКБ, «Уралсиб», «Зенит», СМП Банк. Промсвязьбанк и УБРиР не планируют пересматривать условия ипотеки по крайней мере до заседания Центробанка по ключевой ставке 20 марта.
Напомним, ЦБ считает, что рост доступности ипотеки может привести к снижению доступности жилья для населения. В Сбербанке подсчитали, что при продолжительном снижении средней ставки по ипотеке и удлинении сроков кредитования средний платеж по кредиту за два последних года вырос более чем на 10%.