Силуанов: коронавирус гораздо сильнее влияет на экономику, чем падение цен на нефть

«Вопрос с распространением коронавируса, конечно, гораздо больше (чем падение цен на нефть.— “Ъ”) влияет на ситуацию в экономике, потому что это касается целого ряда отраслей, таких как перевозчики, туризм, торговля. И эти меры гораздо сильнее влияют на динамику экономического развития, и правительство РФ сейчас рассматривает, готовит комплекс предложений по тому, чтобы нивелировать действие этого негативного фактора», — сказал господин Силуанов в ходе заседания Совета федерации (цитата по «РИА Новости»).
Он сообщил, что, если потребуется, меры по предотвращению распространения коронавируса будут финансироваться из резервного фонда правительства.
В пятницу в ЦБ заявили, что произошедшее с начала марта ослабление рубля является существенным, но краткосрочным проинфляционным фактором. Там также сообщили, что финансовая система РФ готова к внешним шокам лучше, чем в 2014—2015 годах.
Напомним, в России выявлено 45 случаев заражения коронавирусом. Три человека выздоровели. В мире число заразившихся коронавирусом COVID-19 превысило 140,7 тыс., умерло почти 5,4 тыс. человек.