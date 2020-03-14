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17:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Силуанов: коронавирус гораздо сильнее влияет на экономику, чем падение цен на нефть

Распространение коронавируса COVID-19 гораздо сильнее влияет на динамику экономического роста России, чем падение цен на нефть, заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, правительство готовит комплекс предложений, чтобы нивелировать действие этого фактора.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Вопрос с распространением коронавируса, конечно, гораздо больше (чем падение цен на нефть.— “Ъ”) влияет на ситуацию в экономике, потому что это касается целого ряда отраслей, таких как перевозчики, туризм, торговля. И эти меры гораздо сильнее влияют на динамику экономического развития, и правительство РФ сейчас рассматривает, готовит комплекс предложений по тому, чтобы нивелировать действие этого негативного фактора», — сказал господин Силуанов в ходе заседания Совета федерации (цитата по «РИА Новости»).

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Он сообщил, что, если потребуется, меры по предотвращению распространения коронавируса будут финансироваться из резервного фонда правительства.

В пятницу в ЦБ заявили, что произошедшее с начала марта ослабление рубля является существенным, но краткосрочным проинфляционным фактором. Там также сообщили, что финансовая система РФ готова к внешним шокам лучше, чем в 2014—2015 годах.

Напомним, в России выявлено 45 случаев заражения коронавирусом. Три человека выздоровели. В мире число заразившихся коронавирусом COVID-19 превысило 140,7 тыс., умерло почти 5,4 тыс. человек.

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