Минфин ожидает дефицита бюджета в пределах 1% при текущих ценах на нефть

«Если мы в этом году планировали профицит на уровне 0,8% ВВП, то при действующих ценовых котировках на энергоресурсы мы получим дефицит в пределах 1% ВВП. По нашим оценкам, это будет около 0,9 процентного пункта», — сказал Силуанов на заседании Совета федерации (цитата по ТАСС).
По его словам, доходы бюджета в текущем году могут сократиться. «По нашим оценкам, при действующих ценах на нефть приблизительно на 2 трлн руб. сократятся нефтегазовые доходы. Но из этих 2 трлн руб. по сравнению с планом, который мы учитывали, значительная часть направлялась на пополнение Фонда национального благосостояния, который не будет пополняться», — заявил господин Силуанов, добавив, что государство выполнит все свои обязательства по расходам бюджета.
Напомним, 9 марта на новостях о том, что ОПЕК и страны—участницы ОПЕК+ на переговорах в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи, произошло обрушение цен на нефть более чем на 30%. Также на ситуацию на рынках повлияло распространение коронавируса.