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19:56 (мск), источник: РИА Новости

Экономист предсказал череду дефолтов в мире в ближайшее время

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В ближайшее время несколько стран объявят дефолт, как это недавно сделал Ливан. Об этом в интервью порталу «Зеркало Недели» заявил руководитель отдела рынков в J.P. Morgan International Дэвид Стаббс.

Источник: AP 2020

Экономист не уточнил, какие страны имеет в виду, однако, по его словам, спустя пару лет после дефолта рынки, как правило, вновь открывают свои двери для этих государств. Кроме того, по мнению собеседника портала, в последнее время штрафы за невыполнение обязательств перед кредиторами стали ниже, а дефолт сам по себе является проблемой тех, кто дал деньги в долг.

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«Проблема страны, как правило, не в самом дефолте, а в его причинах. Если экономика оказалась на пороге дефолта, если даже мысль о нем появилась, очевидно, что эта экономика уже в стрессе», — сказал Стаббс.

По его мнению, если страна пытается найти средства для погашения облигаций, ей уже приходится идти на непопулярные шаги во внутренней политике.

На прошлой неделе премьер-министр Ливана Хасан Дияб заявил о неспособности страны выплатить долги по евробондам и начале переговоров с кредиторами по реструктуризации долгов.

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