Ретейлеры рассказали о росте спроса на крупы и макароны на фоне коронавируса

В воскресенье в соцсетях начали появляться фотографии из российских сетевых магазинов, на полках которых меньше круп, чем обычно. X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Лента», «Ашан», Metro Cash & Carry и
«На данный момент наблюдается увеличение спроса на ряд ассортиментных групп — товары длительного хранения, средства гигиены. Это, например, бакалейные товары, крупы, консервы, макаронные изделия, а также моющие средства», — сообщили в
При этом представитель X5 сообщил, что «заметно выросло число заказов» в
В этих условиях ретейлеры принимают дополнительные меры, чтобы обеспечить россиян всеми необходимыми товарами.
«Налаживаем дополнительные поставки в магазины из наших распределительных центров во всех регионах: увеличиваем объем партий этих товаров в магазины и частоту пополнения полок — это требует дополнительных усилий от сотрудников и может занимать больше времени. Производители поставляют товар вовремя, и на складах мы имеем достаточный запас, чтобы удовлетворить все потребности наших покупателей в свежих и качественных продуктах. Если на полке в магазине недостаточно товара, то завтра ее пополнят новой поставкой со склада», — заявил представитель X5 Retail Group.
«Утконос» решил увеличить штат компании, чтобы «сохранить обещанный уровень обслуживания». «Что касается доступного ассортимента, то на данный момент работа ведется в штатном режиме, с отгрузкой товаров на склад, а также с поставками перебоев нет, поэтому дефицита и повышения цен мы не ожидаем», — отметил в беседе с ТАСС коммерческий директор «Утконос онлайн» Михаил Толоконников.
При этом склады, распределительные центры и логистика компании готовы к удовлетворению и более высокого спроса, как, например, в новогодний сезон, заверили в
«В настоящее время компания работает над ускорением размещения товаров указанных групп в торговых залах без создания дискомфорта для покупателей, в том числе путем наращивания оптовой палетной выкладки», — добавил представитель компании.
«Один магазин в Москве испытывал кратковременные трудности в поставках товаров, они устранены. В целом же у нас достаточно запасов, чтобы обеспечивать магазины продукцией, и мы увеличиваем его на случай повышенного спроса», — сказали в
Крупнейшая в Восточной Сибири торговая сеть «Командор» нарастила за эту неделю запасы по товарам, на которые, как ожидает компания, может значительно вырасти спрос. Это туалетная бумага, крупы, консервы, сахар — всего порядка 100 артикулов, рассказал ТАСС представитель сети Владимир Русанов. «Ситуацию со спросом, на своем уровне, мониторим. Отслеживаем продажи соли, сахара, круп и консервов», — сказал он.
В «Ашане» заявили об отсутствии дефицита товаров. В некоторых магазинах действительно было распродано много продуктов, но это может произойти в любой период, а работники гипермаркетов просто не успели разгрузить поставленную продукцию, сказали в компании. «Поставки осуществляются ежедневно. Поэтому никаких ограничений вводить не собираемся, продуктов хватит всем», — заверил представитель сети.
В целом всплеск спроса пока не является ажиотажным, заявляют ретейлеры.