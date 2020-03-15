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17:42 (мск), источник: ТАСС

Ретейлеры рассказали о росте спроса на крупы и макароны на фоне коронавируса

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Торговые сети и онлайн-магазины зафиксировали рост спроса на крупы, макаронные изделия и средства гигиены на фоне сообщений о распространении в мире нового коронавируса, а также ослабления курса рубля. Однако на складах товара достаточно, дефицита не предвидится, сообщили опрошенные ТАСС крупные ретейлеры.

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Источник: Reuters

В воскресенье в соцсетях начали появляться фотографии из российских сетевых магазинов, на полках которых меньше круп, чем обычно. X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Лента», «Ашан», Metro Cash & Carry и онлайн-гипермаркет «Утконос» в ответ на запрос ТАСС подтвердили увеличение спроса на отдельные категории товаров.

«На данный момент наблюдается увеличение спроса на ряд ассортиментных групп — товары длительного хранения, средства гигиены. Это, например, бакалейные товары, крупы, консервы, макаронные изделия, а также моющие средства», — сообщили в пресс-службе Metro.

Похожая картина в «Ленте» и «Ашане», остальные ретейлеры не уточняют, на какие конкретно товары вырос спрос.

При этом представитель X5 сообщил, что «заметно выросло число заказов» в онлайн-супермаркете «Перекресток.ру», который везет товар с дарксторов (похожие на склады торговые точки без покупателей) и на экспресс-доставку из магазинов. Повышенный спрос на доставку на дом фиксирует и «Утконос».

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Дефицита не будет

В этих условиях ретейлеры принимают дополнительные меры, чтобы обеспечить россиян всеми необходимыми товарами.

«Налаживаем дополнительные поставки в магазины из наших распределительных центров во всех регионах: увеличиваем объем партий этих товаров в магазины и частоту пополнения полок — это требует дополнительных усилий от сотрудников и может занимать больше времени. Производители поставляют товар вовремя, и на складах мы имеем достаточный запас, чтобы удовлетворить все потребности наших покупателей в свежих и качественных продуктах. Если на полке в магазине недостаточно товара, то завтра ее пополнят новой поставкой со склада», — заявил представитель X5 Retail Group.

«Утконос» решил увеличить штат компании, чтобы «сохранить обещанный уровень обслуживания». «Что касается доступного ассортимента, то на данный момент работа ведется в штатном режиме, с отгрузкой товаров на склад, а также с поставками перебоев нет, поэтому дефицита и повышения цен мы не ожидаем», — отметил в беседе с ТАСС коммерческий директор «Утконос онлайн» Михаил Толоконников.

В Metro сообщили, что компании на складах есть запасы всех необходимых категорий товаров, ретейлер размещает и принимает заказы поставщиков, которые покрывают увеличившийся спрос.

При этом склады, распределительные центры и логистика компании готовы к удовлетворению и более высокого спроса, как, например, в новогодний сезон, заверили в пресс-службе.

«В настоящее время компания работает над ускорением размещения товаров указанных групп в торговых залах без создания дискомфорта для покупателей, в том числе путем наращивания оптовой палетной выкладки», — добавил представитель компании.

В «Ленте» ТАСС рассказали, что пустых полок в ее магазинах нет.
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«Один магазин в Москве испытывал кратковременные трудности в поставках товаров, они устранены. В целом же у нас достаточно запасов, чтобы обеспечивать магазины продукцией, и мы увеличиваем его на случай повышенного спроса», — сказали в пресс-службе ретейлера.

Крупнейшая в Восточной Сибири торговая сеть «Командор» нарастила за эту неделю запасы по товарам, на которые, как ожидает компания, может значительно вырасти спрос. Это туалетная бумага, крупы, консервы, сахар — всего порядка 100 артикулов, рассказал ТАСС представитель сети Владимир Русанов. «Ситуацию со спросом, на своем уровне, мониторим. Отслеживаем продажи соли, сахара, круп и консервов», — сказал он.

В «Ашане» заявили об отсутствии дефицита товаров. В некоторых магазинах действительно было распродано много продуктов, но это может произойти в любой период, а работники гипермаркетов просто не успели разгрузить поставленную продукцию, сказали в компании. «Поставки осуществляются ежедневно. Поэтому никаких ограничений вводить не собираемся, продуктов хватит всем», — заверил представитель сети.

В целом всплеск спроса пока не является ажиотажным, заявляют ретейлеры.

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