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18:41 (мск), источник: ТАСС

Минпромторг сообщил, что торговые сети заранее начали создавать запасы продуктов

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Торговые сети России заранее начали создавать запасы продуктов, закрытие никаких продовольственных магазинов на фоне распространения в мире коронавируса нового типа не планируется, сообщили ТАСС в Минпромторге.

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по данным JHU CSSE на 10:33 MSK, 15.03
Источник: Reuters

«Во-первых, продовольственные магазины любых форматов никто не планирует закрывать. Во-вторых, наши торговые сети заранее начали создавать товарный запас, увеличивая заказы у поставщиков», — сказали в министерстве.

Как отмечает Минпромторг, возможные пустые полки в магазинах вызваны не отсутствием товара, а ритмом выкладки его на полки.
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«И даже если где-то локально обнаружится пустая полка, то это не потому, что товара нет, а потому, что выкладка товара на полку происходит ритмично, в соответствии с определенным циклом — товар на разных его этапах может быть в подсобных помещениях, в пути, в машине, на распределительном центре торговой сети. Чтобы снова заполнить полку, всегда требуется примерно одно и то же время», — отметили в министерстве.

Там добавили, что Минпромторг с учетом событий, происходящих в зарубежных странах, мониторит ситуацию на потребительском рынке совместно и с региональными властями, и с торговыми сетями. В министерстве также призвали потребителей осознанно подходить к планированию покупок.

«Хотелось бы предупредить потребителей, что у любого товара есть срок годности, и та же крупа, приобретаемая сейчас впрок, не может храниться вечно. Поэтому мы, конечно, призываем граждан осознанно и рационально подходить к планированию собственных покупок», — сказали в Минпромторге.

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