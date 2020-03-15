Минпромторг сообщил, что торговые сети заранее начали создавать запасы продуктов

«Во-первых, продовольственные магазины любых форматов никто не планирует закрывать.
«И даже если
Там добавили, что Минпромторг с учетом событий, происходящих в зарубежных странах, мониторит ситуацию на потребительском рынке совместно и с региональными властями, и с торговыми сетями. В министерстве также призвали потребителей осознанно подходить к планированию покупок.
«Хотелось бы предупредить потребителей, что у любого товара есть срок годности, и та же крупа, приобретаемая сейчас впрок, не может храниться вечно. Поэтому мы, конечно, призываем граждан осознанно и рационально подходить к планированию собственных покупок», — сказали в Минпромторге.