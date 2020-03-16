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07:21 (мск), источник: Ведомости

Правительство просит ритейлеров оценить запасы

Минпромторг 13 марта запросил у Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет крупнейшие федеральные сети) и Союза независимых сетей (СНС; объединяет крупнейшие региональные сети) данные, на сколько дней у розницы хватит запасов социально значимых товаров и как быстро — в случае непредвиденных обстоятельств — они смогут нарастить поставки этих товаров.

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по данным JHU CSSE на 21:33 MSK, 15.03
Источник: Reuters

АКОРТ и СНС должны предоставить данные к 16 марта. Минпромторг ссылается на поручение зампреда правительства Татьяны Голиковой. Ее представитель от комментариев отказался.

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Минпромторг запросил данные о сырокопченых колбасах, рыбных и мясных консервах, говядине, свинине, курятине, подсолнечном и сливочном масле, молоке, яйцах, сахаре, соли, рисе, пшене, гречке, картофеле, капусте, моркови, заменителях грудного молока и др.

15 марта Денис Мантуров, министр промышленности и торговли, провел совещание с розницей о ситуации на продовольственном рынке, рассказали «Ведомостям» два участника встречи. Один из них говорит, что чиновники хотели знать, достаточно ли продуктов на складах и как избежать дефицита.

Из-за коронавируса спрос на товары длительного хранения вырос в начале марта. Сперва ажиотаж прошелся по крупным онлайн-магазинам, к выходным 14—15 марта его ощутили и федеральные сети. Кое-где опустели полки с крупами, нет популярных и дешевых товаров, убедились журналисты «Ведомостей» в нескольких десятках точек в разных частях Москвы.

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Продукты с полок исчезали и в Европе. В Италии в магазинах нет или мало нескоропортящихся продуктов, туалетной бумаги и дезинфицирующих средств. Подобная же ситуация в Испании, Австрии, Финляндии, Франции и др.

«С учетом происходящего в зарубежных странах мы, безусловно, мониторим ситуацию на потребительском рынке и делаем это совместно и с региональными властями, и с сетями», — заявил представитель Минпромторга. Федеральное правительство, розничные сети, местные администрации контролируют ситуацию, уверяет председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков. Нет проблем ни с запасами, которые сформированы исходя из повышенного спроса, ни с оперативной доставкой товаров повышенного спроса в магазины, особенно туда, где складские помещения невелики и куда товары надо везти из распределительных центров.

Складских запасов хватит на несколько недель работы, запасы продолжают формироваться, заверил Беляков.
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Директор СНС Сергей Кузнецов заявил, что ему не поступало информации об отсутствии каких-либо продуктов.

Минпромторг подчеркивает, что продовольственные магазины любых форматов никто не планирует закрывать. Торговые сети заранее начали создавать товарный запас, говорит представитель министерства, даже если где-то обнаружится пустая полка, то не потому, что товара нет, а потому, что выкладка идет по определенной схеме: товар может быть в подсобных помещениях, в пути, в машине, в распределительном центре торговой сети.

«В части магазинов сейчас наблюдаем повышенный спрос на отдельные товары», — подтвердил представитель X5 Retail Group, владеющей «Пятерочками», «Перекрестками» и «Каруселями». Поэтому сеть, говорит он, налаживает дополнительные поставки со складов во всех регионах: в магазин поступают большие партии, чаще пополняются полки.

«Это требует дополнительных усилий сотрудников и может занять больше времени», — предупреждает он, но производители поставляют товар вовремя и на складах достаточный запас.
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В «О’кей» также заметили рост спроса в Москве на продукты с долгим сроком хранения, в частности на консервы, крупы, макаронные изделия, воду, а также на дезинфицирующие средства. «В других регионах ситуация пока более спокойная», — уверяет представитель ритейлера. Аналогичная ситуация и у мелкооптовых центров Metro, подтверждает ее представитель.

«Мы видим определенный рост спроса на продукты питания длительного хранения, ни ажиотажа, ни нехватки товаров нет, — говорит представитель “Магнита”. — Мы закупаем [товары] в больших количествах, в магазинах держим увеличенный запас базовых товаров. На складах сформированы запасы продуктов (бакалеи в первую очередь), средств личной гигиены, бытовой химии, детского питания, кормов для животных. При необходимости готовы увеличить интенсивность поставок собственным и наемным транспортом».

Вырос спрос и в супермаркетах «Азбука вкуса», сказал представитель компании, он растет существенно быстрее обычного, сезонного, на бытовую химию, средства гигиены, бакалею, охлажденное мясо, чай и кофе, замороженные продукты. Рост спроса на доставку из интернет-магазина av.ru за последние две недели составил 5−10%, а за пятницу и субботу он увеличился на 60% по сравнению со среднеплановым, логистическая служба ритейлера перегружена. «Рост спроса связываем с реакцией населения на информационный фон с темами эпидемии коронавируса и карантинного режима, а также с ростом курсов валют», — говорит представитель сети.

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У «Азбуки вкуса» и ее поставщиков есть запасы, которых с учетом сроков хранения хватит на 3−5 месяцев, успокаивает представитель сети: «Ограничения на отпуск количества товара в одни руки вводить пока не планируем».

Склады и вся цепочка Metro, по словам представителя компании, также готовы к удовлетворению и более высокого спроса, как, например, в новогодний сезон.

Производители продукции, на которую резко вырос спрос, уже начали увеличивать отгрузки, рассказали их представители. Запросы от розницы резко выросли за последнюю неделю — на крупы, макароны и муку, в основном речь о поставках в Москву, говорит представитель «Макфы», пока компания справляется с возросшим спросом, в дальнейшем, возможно, придется увеличивать производство.

От московской сети пришла заявка на поставку в 10 раз больше обычной потребности, удивлен сотрудник крупного поставщика бакалеи.

Ажиотаж связан с двумя причинами, считает Беслан Агрба, президент «Мистраль-трейдинга» (крупы «Мистраль»). Во-первых, потребители понимают, что, возможно, придется находиться дома на карантине, и запасаются товарами. Во-вторых, курс доллара вырос и это неминуемо скажется на цене продовольствия.
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Удовлетворить выросший в несколько раз спрос от некоторых сетей не получается, признал Агрба: «Компания пока поставляет продукты в том же режиме, что и раньше. Иначе они закончатся и каким-то магазинам не хватит». Но, продолжает он, компания закупает больше круп и увеличивает производство. Агрба рассчитывает, что через 2−3 недели ажиотаж спадет: потребители сделают запасы и, возможно, распространение вируса из-за принятых государствами мер пойдет на спад.

Подразделение специализированного питания (детское и лечебное) Danone также столкнулось с повышенным спросом в конце прошлой недели, рассказывает региональный вице-президент компании по корпоративным отношениям в России и СНГ Марина Балабанова. От некоторых дистрибуторов поступают заказы, равные их закупкам за несколько месяцев. Пока удается удовлетворить повышенный спрос.

АО «Прогресс» (производитель «Фрутоняни» и «Малышам») не получало от сетей просьбы нарастить поставки, но его мощности позволят удовлетворить и выросший спрос, говорит представитель компании.

К «Продо» и «Черкизово» ритейлеры пока не обращались, сообщили их представители.

В подготовке статьи участвовала Елизавета Базанова.

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