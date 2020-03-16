02:50 (мск), источник: Коммерсантъ
ФРС США снизила ключевую ставку почти до нуля
Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 0−0,25% с 16 марта. Решение снизить ставку почти до нуля было принято
Банк Канады, Банк Англии, Банк Японии, Европейский центральный банк и Швейцарский национальный банк будут действовать совместно с ФРС для обеспечения ликвидности доллара в рамках своих контрактов. Для этого цены на постоянные механизмы обмена ликвидности в долларах США снижаются на 25 базисных пунктов.
Ставка будет сохраняться, пока федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС США не будет уверен, что экономика смогла справиться с последними событиями. ФРС готова использовать весь набор инструментов для поддержки денежного потока кредитов домохозяйствам и предприятиям и таким образом способствовать достижению максимальных результатов в области занятости и ценовой стабильности. Для обеспечения бесперебойной работы рынков казначейских ценных бумаг и агентских ипотечных бумаг, которые играют ключевую роль для выдачи кредитов, в ближайшие месяцы комитет увеличит свои запасы казначейских ценных бумаг по меньшей мере на $500 млрд, а запасы агентских ипотечных ценных бумаг — по меньшей мере на $200 млрд.
ФРС США уже снижала ключевую ставку на фоне распространения коронавируса COVID-19 3 марта. Тогда она снизилась до 1−1,25% с 1,5−1,75%.
Напомним, эпидемия COVID-19 началась в конце декабря в китайском Ухане. Число заболевших в мире превысило 156 тыс. человек, более 5,8 тыс. умерли. В России зафиксировано 62 случая заболевания. В США число зараженных превышает 2,8 тыс., погибли почти 60. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации для борьбы с распространением коронавируса.