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02:50 (мск), источник: Коммерсантъ

ФРС США снизила ключевую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 0−0,25% с 16 марта. Решение снизить ставку почти до нуля было принято из-за экономического спада на фоне коронавируса.

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Выздоровело75 620+2 996
по данным JHU CSSE на 21:33 MSK, 15.03
Источник: РИА "Новости"

Банк Канады, Банк Англии, Банк Японии, Европейский центральный банк и Швейцарский национальный банк будут действовать совместно с ФРС для обеспечения ликвидности доллара в рамках своих контрактов. Для этого цены на постоянные механизмы обмена ликвидности в долларах США снижаются на 25 базисных пунктов.

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Ставка будет сохраняться, пока федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС США не будет уверен, что экономика смогла справиться с последними событиями. ФРС готова использовать весь набор инструментов для поддержки денежного потока кредитов домохозяйствам и предприятиям и таким образом способствовать достижению максимальных результатов в области занятости и ценовой стабильности. Для обеспечения бесперебойной работы рынков казначейских ценных бумаг и агентских ипотечных бумаг, которые играют ключевую роль для выдачи кредитов, в ближайшие месяцы комитет увеличит свои запасы казначейских ценных бумаг по меньшей мере на $500 млрд, а запасы агентских ипотечных ценных бумаг — по меньшей мере на $200 млрд.

ФРС США уже снижала ключевую ставку на фоне распространения коронавируса COVID-19 3 марта. Тогда она снизилась до 1−1,25% с 1,5−1,75%.

Напомним, эпидемия COVID-19 началась в конце декабря в китайском Ухане. Число заболевших в мире превысило 156 тыс. человек, более 5,8 тыс. умерли. В России зафиксировано 62 случая заболевания. В США число зараженных превышает 2,8 тыс., погибли почти 60. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации для борьбы с распространением коронавируса.

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