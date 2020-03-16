За бесплатный доступ к сайтам абоненты доплатят 20%

Обеспечение бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам без компенсаций со стороны государства приведет к росту тарифов на связь, пишут участники рабочей группы комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ в проекте предложений (есть у «Ъ») по финансированию такого доступа. В группу входят представители МТС, «МегаФона», «Вымпелкома», Tele2, «ЭР-Телекома», «Яндекса», Mail.ru Group и отраслевых ассоциаций. После согласования комиссией предложения будут направлены в правительство и Минкомсвязь.
Обеспечить бесплатный доступ к социально значимым ресурсам до 1 июня 2020 года поручил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Минкомсвязь предлагала предоставить абонентам бесплатный доступ к порталу госуслуг и сайтам всех органов власти с 1 марта, но соответствующее постановление правительства не было вовремя согласовано, сообщал «Ъ» 2 марта. Минкомсвязь подготовит новый законопроект только к 26 марта, следует из информации на regulation.gov.ru, планируемый срок вступления его в силу — декабрь 2020 года.
Для компенсации затрат на предоставление бесплатного доступа к ресурсам участники рабочей группы РСПП предлагают два варианта: введение налоговых льгот или вычетов либо запуск специальных тарифов с минимальным фиксированным ежемесячным платежом.
В рамках такого тарифа доступ к ресурсам, включенным в реестр социально значимых, будет безлимитным и нетарифицируемым.
Компенсировать затраты на обеспечение такого тарифа предлагается либо опять же через налоговые льготы, либо через пропорциональное повышение цен на стандартные тарифы. Возможные затраты на предоставление бесплатного доступа к социально значимым ресурсам операторы и интернет-компании оценивали в 150 млрд руб. в год, сообщал «Ъ» 11 февраля.
Минкомсвязь против предоставления операторам связи компенсаций за доступ к социально значимым сайтам, заявил журналистам министр Максут Шадаев 11 марта. При этом, по его словам, в список социально значимых могут войти сервисы «Яндекс. Еда» и Delivery Club, социальная сеть «ВКонтакте», мессенджеры, онлайн-медиа, сервисы образования и здравоохранения. По оценке Минкомсвязи, на бесплатный доступ к социально значимым сервисам уйдет не более 10% общего трафика операторов. По словам источника «Ъ» в одной из компаний, Минкомсвязь в ближайшее время планирует провести тесты для изучения показателей потребляемого трафика. Комментировать предложения РСПП Минкомсвязь будет после их получения, сообщили в пресс-службе министерства.
В МТС, «МегаФоне» и «Яндексе» подтвердили, что участвовали в разработке предложений рабочей группы. В «Вымпелкоме», Tele2, «ЭР-Телекоме» и Mail.ru Group отказались от комментариев. В «Ростелекоме» согласны, что поддержка государства может потребоваться, если в перечень попадут коммерческие сервисы. В этом случае затраты понесут не только операторы, но и сами интернет-площадки, поскольку это приведет к увеличению расходов на серверы и увеличению платежей операторам связи за трафик, говорится в проекте рабочей группы. Кроме того, придется вложиться в создание облегченных версий ресурсов и ограничение возможности бесплатного доступа к ресурсам, не включенным в реестр.
Эти затраты будут переложены на абонентов, в результате рост цен составит 15−20%, полагает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Таким образом, в 2020 году может быть как минимум две волны повышения цен на сотовую связь, учитывая потери операторов от международного роуминга в результате снижения курса рубля («Ъ» сообщал о них 13 марта), считает руководитель Content Review Сергей Половников. По его оценке, обе волны подорожания могут уложиться в 5−10%, то есть итоговый рост стоимости связи составит до 20%.
Юлия Тишина