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09:12 (мск), источник: Интерфакс

«Уральские авиалинии» из-за ситуации с коронавирусом отменили все рейсы в Узбекистан

Екатеринбург. 16 марта. ИНТЕРФАКС — Авиакомпания «Уральские авиалинии» из-за ситуации с коронавирусом, введением запрета российский властей на полеты в Узбекистан, временно приостанавливает выполнение всех рейсов в Узбекистан, говорится в сообщении авиаперевозчика в понедельник.

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Скончалось0
Выздоровело8
Инфицировано169 387+13 285
Скончалось6 513+694
Выздоровело77 257+4 633
по данным JHU CSSE на 06:33 MSK, 16.03

В связи с введенными ограничениями на авиасообщение между РФ и Республикой Узбекистан с 16 марта 2020 года отменяются рейсы: из Домодедово в Наманган (с 16 марта по 31 марта), в Навои (с 17 марта по 31 марта), в Нукус (с 17 марта по 31 марта), в Ургенч (с 17 марта по 31 марта), в Фергану (с 17 марта по 31 марта), в Карши (с 16 марта по 31 марта).

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Также приостанавливаются рейсы из Жуковского в Карши (с 17 марта по 31 марта), в Ташкент (с 16 марта по 31 марта), в Самарканд (с 16 марта по 31 марта), из Санкт-Петербург в Наманган (с 16 марта по 31 марта) и в Ургенч (с 17 марта по 31 марта), из Краснодара в Ташкент (с 17 марта по 31 марта).

Отменяются рейсы из Екатеринбурга в Ташкент (с 17 марта по 31 марта) и в Наманган (с 17 марта по 31марта).

Ранее, сообщалось, что «Уральские авиалинии» из-за ситуации с коронавирусом, введением запрета российских властей на полеты в Италию, Испанию, Германию, Францию, а также ограничений на въезд со стороны Израиля и Индии приостановили рейсы по 27 направлениям. Среди них рейсы из московского «Домодедово»: в Римини (с 14 марта по 31 мая), Мумбай (с 31 марта по 24 октября), Барселону (с 29 марта по 31 мая). Кроме того, отменены рейсы с 10 мая по 24 октября Москва — Новосибирск — Харбин — Новосибирск — Москва и Москва — Екатеринбург — Ордос — Бангкок — Ордос — Екатеринбург — Москва. Из «Жуковского» отменены рейсы в Милан (с 25 апреля по 31 мая), Тель-Авив (12, 18, 20, 25, 27 марта).

Из Екатеринбурга отменены рейсы в Барселону (1—12 мая), Рим, Мюнхен и Париж (с 10 мая по 28 июня).

Из Краснодара (с 29 марта по 5 апреля) и Санкт-Петербурга (19, 26 марта и 5 апреля) отменены рейсы в Тель-Авив. Кроме того, из Краснодара отменены рейсы в Римини в период с 25 апреля по 23 мая.

Помимо этого, продлена отмена рейсов из Екатеринбурга в Харбин (до 24 октября), Пекин (до 27 июня), Сиань (до 27 июня), рейса Екатеринбург — Пекин — Пхукет — Пекин — Екатеринбург (с 10 мая по 28 июня), Красноярск — Харбин и Владивосток — Харбин (с 10 мая по 24 октября), Владивосток — Пекин и Иркутск — Пекин (с 10 мая по 27 июня).

Также «Уральские авиалинии» отменили рейсы Сочи — Тель-Авив — Сочи (19 и 22 марта), Екатеринбург — Тель-Авив — Екатеринбург (с 12 марта по 8 апреля), Минеральные Воды — Тель-Авив — Минеральные Воды (29 марта и 2 апреля), Москва («Домодедово») — Эйлат («Рамон») — Москва (с 15 марта по 23 апреля).

Были приостановлены рейсы Москва («Домодедово») — Венеция — Москва (с 12 марта по 25 апреля), Москва («Жуковский») — Рим — Москва (отменены рейсы 14, 18, 21, 28 и 30 марта и с 1 апреля по 25 апреля по понедельникам и средам), Москва («Домодедово») — Бордо — Москва (с 12 марта по 25 апреля).

«Уральские авиалинии» до конца зимнего расписания отменили всю полетную программу в Китай. Речь шла о рейсах по маршруту Екатеринбург — Пекин, Владивосток — Пекин, Екатеринбург — Казань — Харбин и Владивосток — Харбин, Красноярск — Харбин и Екатеринбург — Харбин.

«Уральские авиалинии» входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском «Домодедово», екатеринбургском «Кольцово» и петербургском «Пулково». Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов. В настоящее время флот компании состоит из 48 самолетов производства Airbus (три А320neo, два A321neo, 23 А320, 15 А321 и пять А319).

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