09:12 (мск), источник: Интерфакс
«Уральские авиалинии» из-за ситуации с коронавирусом отменили все рейсы в Узбекистан
Екатеринбург. 16 марта. ИНТЕРФАКС — Авиакомпания «Уральские авиалинии»
В связи с введенными ограничениями на авиасообщение между РФ и Республикой Узбекистан с 16 марта 2020 года отменяются рейсы: из Домодедово в Наманган (с 16 марта по 31 марта), в Навои (с 17 марта по 31 марта), в Нукус (с 17 марта по 31 марта), в Ургенч (с 17 марта по 31 марта), в Фергану (с 17 марта по 31 марта), в Карши (с 16 марта по 31 марта).
Также приостанавливаются рейсы из Жуковского в Карши (с 17 марта по 31 марта), в Ташкент (с 16 марта по 31 марта), в Самарканд (с 16 марта по 31 марта), из
Отменяются рейсы из Екатеринбурга в Ташкент (с 17 марта по 31 марта) и в Наманган (с 17 марта по 31марта).
Ранее, сообщалось, что «Уральские авиалинии»
Из Екатеринбурга отменены рейсы в Барселону (
Из Краснодара (с 29 марта по 5 апреля) и
Помимо этого, продлена отмена рейсов из Екатеринбурга в Харбин (до 24 октября), Пекин (до 27 июня), Сиань (до 27 июня), рейса Екатеринбург — Пекин — Пхукет — Пекин — Екатеринбург (с 10 мая по 28 июня), Красноярск — Харбин и Владивосток — Харбин (с 10 мая по 24 октября), Владивосток — Пекин и Иркутск — Пекин (с 10 мая по 27 июня).
Также «Уральские авиалинии» отменили рейсы Сочи —
Были приостановлены рейсы Москва («Домодедово») — Венеция — Москва (с 12 марта по 25 апреля), Москва («Жуковский») — Рим — Москва (отменены рейсы 14, 18, 21, 28 и 30 марта и с 1 апреля по 25 апреля по понедельникам и средам), Москва («Домодедово») — Бордо — Москва (с 12 марта по 25 апреля).
«Уральские авиалинии» до конца зимнего расписания отменили всю полетную программу в Китай. Речь шла о рейсах по маршруту Екатеринбург — Пекин, Владивосток — Пекин, Екатеринбург — Казань — Харбин и Владивосток — Харбин, Красноярск — Харбин и Екатеринбург — Харбин.
«Уральские авиалинии» входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском «Домодедово», екатеринбургском «Кольцово» и петербургском «Пулково». Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов. В настоящее время флот компании состоит из 48 самолетов производства Airbus (три А320neo, два A321neo, 23 А320, 15 А321 и пять А319).