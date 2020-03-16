Богатейшие люди мира с начала года потеряли почти триллион долларов

Опасения за быстрое распространение коронавируса оказывает сильное влияние на мировые рынки. Биржи США в прошедший четверг потеряли 9,5−10%, а биржи Европы обрушились на 11−16,6% после заявления Дональда Трампа о введении 30-дневного запрета на въезд в США из Европы из-за коронавируса.
«В четверг 500 самых богатых людей мира потеряли 331 миллиард долларов, что стало крупнейшим однодневным падением за всю восьмилетнюю историю Bloomberg Billionaires Index (BBI). Это подтолкнуло общий годовой убыток к 950 миллиардам долларов», — отмечает агентство.
Таким образом, с начала года самые богатые люди мира потеряли 16% совокупного собственного капитала. Так, глава французской LVMH Бернар Арно потерял 9,5 миллиарда долларов, а капитал главы Amazon Джеффа Безоса снизился на 8,1 миллиарда долларов.
Совокупное состояние богатейших россиян же после падения мировых рынков, снизилось более чем на 15 миллиардов долларов.
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями.